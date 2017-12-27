На Центральной площади праздничная площадка будет работать 30 декабря, 1-3 января с 15:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь — с 17:00 до 2:00. Фейерверк устроят в час ночи 1 января на обычном месте, у городского пруда

Площадь стилизуют под интерьеры Малого театра, пришедших встретят герои сказок Пушкина. В праздничном концерте примут участие группы «Марсель», «Две Маши», Руслан Алехно, Алексей Гоман, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова и другие исполнители, диджеи и рэперы. Спектакли и интерактивные постановки покажут театры «Ликк», Пушкинский музыкальный театр, театр клоунады «Инновация», шоу-театр «Кудесники».

3 января продюсерский центр «триумф» представит мюзиклы «Алиса в Стране чудес» и «Карлсон встречает Новый год».

Расписание выступлений на Центральной площади

На площади Юности фейерверк устроят в 1:30. 31 декабря с 15:00 до 18:00 и с 22:00 до 3:00 театры Holiday, «Пульсар» и «Зима» покажут свои новогодние спектакли «Новогодний беспредел», «В поисках снега» и «Снегурочка». Расписание постановок.



Вечером и ночью 31 декабря будет и концертная программа — с песнями, плясками и конкурсами. Конкурс на проведение концерта и фейерверка выиграл предприниматель Александр Рехин. На эти цели из городского бюджета было выделено полмиллиона рублей, но Рехин снизил сумму вдвое. При этом общаться по поводу содержания праздничной программы предприниматель не пожелал. Выступят артисты разных жанров, каких-то звездных имен не будет, пояснили в префектуре.

Фейерверк на площади Юности запустят в 1:30.

Фестивальная площадка на площади Юности тоже будет работать в новогоднюю ночь до 3:00. С 1 января продолжится фестиваль «Путешествие в Рождество» — с мастер-классами, концертами, театральными представлениями, торговлей, катком и каруселью. Расписание мастер-классов и выступлений.

На Михайловских прудах 31 декабря в 11:00 здесь появится Дед Мороз — приводите детей. Будут хороводы, музыка, игры и конкурсы. В 1:00 начнется концертная программа и ток-шоу «Ночь чудес». Обещают звезд эстрады и кубинские танцы. В 2:00 запустят фейерверк.



Бытовую пиротехнику официально можно запускать на нижней площадке фонтанов в парке Победы, у Малого городского пруда со стороны недостроенного аквапарка, в парке Ровесник, у Черного озера (на футбольном поле), на западном берегу Школьного озера, между корпусом 902 и хоккейной коробкой, у пересечения Георгиевского проспекта и улицы ЦНИИМЭ возле 23 микрорайона. Эти площадки утвердило московское управление МЧС.