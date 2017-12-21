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Как сдать на переработку отслужившую новогоднюю ёлку? 21.12.2017 ZELENOGRAD.RU

C 9 января каждый день с 10:00 до 17:00 можно будет сдать новогоднюю ель, сосны или пихту в пункт утилизации деревьев — он расположится у входа в вольерный комплекс «Дом лани» в Никольском проезде. Деревья отправят на переработку и сделают из них основу для растительного грунта.

Перед сдачей дерева на переработку надо снять с него украшения. Пункт приема в Никольском проезде будет работать ежедневно, в том числе по выходным дням. Пункт проработает до 1 марта.

Если живые новогодние деревья просто выбросить в обычный контейнер, они окажутся на мусорном полигоне. Там не условий для их естественного разложения — органические вещества не вернутся в почву, огорчается департамент природопользования. А при переработке хвойные деревья превратятся в древесную щепу, почвогрунт и удобрения для посадки новых деревьев.

В Зеленограде такой пункт впервые открыли на прошлых новогодних каникулах. «Дом лани» находится в лесу возле Никольского проезда, напротив Никольского храма (дорога к МЖК).

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