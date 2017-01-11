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Новогодние ёлки впервые примут на переработку в Зеленограде 11.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Сдать отслужившие праздничные ели в утиль можно 11-15 января в вольерный комплекс «Дом лани» напротив Никольской церкви (5 микрорайон, Никольский проезд). Принимают деревья с 9 до 16 часов.

«Мосприрода» приглашает горожан принять участие в экологической акции «Ёлочный круговорот-2017». «Собранные деревья будут переработаны в щепу и в дальнейшем использованы как основа растительного грунта», — сообщают в ведомстве.

В Зеленограде подобная акция организована в первый раз.

Принимаются любые хвойные деревья, предварительно с них нужно снять новогодние украшения, мишуру и скотч.

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