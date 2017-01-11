Сдать отслужившие праздничные ели в утиль можно 11-15 января в вольерный комплекс «Дом лани» напротив Никольской церкви (5 микрорайон, Никольский проезд). Принимают деревья с 9 до 16 часов.
«Мосприрода» приглашает горожан принять участие в экологической акции «Ёлочный круговорот-2017». «Собранные деревья будут переработаны в щепу и в дальнейшем использованы как основа растительного грунта», — сообщают в ведомстве.
В Зеленограде подобная акция организована в первый раз.
Принимаются любые хвойные деревья, предварительно с них нужно снять новогодние украшения, мишуру и скотч.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.