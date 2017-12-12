Строительство спорткомплекса началось в сентябре по заказу администрации сельского поселения Луневское. Стоимость работ — 170 миллионов рублей. По данным госзакупки, в ФОКе построят 25-метровый бассейн на четыре дорожки и гидромассажный бассейн. Также здесь откроют универсальный спортзал, тренажерный зал и зал единобороств, сауну с купелью, комнатой отдыха и массажным кабинетом, буфет. Плавательный бассейн и универсальный спортзал будут адаптированы для инвалидов.



Сейчас монтируется подземная часть помещения и инженерные сети, сообщает областной Главгосстройнадзор, строительство идет по графику. Завершить стройку должны в январе 2019 года. Новый спорткомплекс рассчитан на 119 человек в смену.