Через год в поселке Лунево планируют достроить и открыть трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными и тренажерными залами, двумя бассейнами, буфетом и сауной. От Зеленограда до Лунево по Ленинградскому шоссе можно доехать на машине минут за 20-25. Он может стать альтернативой загруженным бассейнам Зеленограда.
Строительство спорткомплекса началось в сентябре по заказу администрации сельского поселения Луневское. Стоимость работ — 170 миллионов рублей. По данным госзакупки, в ФОКе построят 25-метровый бассейн на четыре дорожки и гидромассажный бассейн. Также здесь откроют универсальный спортзал, тренажерный зал и зал единобороств, сауну с купелью, комнатой отдыха и массажным кабинетом, буфет. Плавательный бассейн и универсальный спортзал будут адаптированы для инвалидов.
Сейчас монтируется подземная часть помещения и инженерные сети, сообщает областной Главгосстройнадзор, строительство идет по графику. Завершить стройку должны в январе 2019 года. Новый спорткомплекс рассчитан на 119 человек в смену.
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