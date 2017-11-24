Хотя участок предоставляется арендатору для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, на нем можно заниматься и торговлей, и общественным питанием. Ни проект договора аренды, не градостроительный план земельного участка не содержат никаких ограничений в части размеров бассейна.

То есть, на деле инвестор может построить большой торгово-развлекательный комплекс с маленьким бассейном. Предельная площадь здания — почти 5,5 тысяч квадратных метров, высота — до трёх этажей.

Победитель торгов — ООО «Базис» — фирма сама по себе ничем не примечательная, но через своих владельцев связана с известными в Зеленограде компаниями и предпринимателями. Получить у инвестора комментарии о планируемых параметрах бассейна оперативно не удалось.

Власти пытались сдать этот участок под строительство бассейна несколько раз, начиная с 2014 года. Тогда начальная цена составляла 52,5 миллиона рублей. Параметры застройки были теми же. В 2015 году стоимость аренды снизили до 44 млн, затем торги назначали с той же ценой и отменяли. Желающих не было. Теперь стартовая цена аукциона начиналась с 12 миллионов рублей и в ходе торгов поднялась до 24.

Проект застройки коммунальной зоны Александровка напротив 14 микрорайона был утвержден еще в 2013 году. Здесь по-прежнему зарезервированы участки под строительство досугового центра и гостиницы.

Также бассейн планируется построить между башнями 1801А, Б и Панфиловским проспектом.