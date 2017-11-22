Три жилых дома построят в 9 микрорайоне для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации жилого фонда — сноса старых пятиэтажек и строительства новых многоэтажных домов. В сентябре власти просто сообщили, что подобрали площадку для новостроек и она будет на месте существующей парковки.

В префектуру посыпались вопросы о судьбе парковочных мест. Сначала администрация просто предлагала альтернативные варианты парковки. Но затем, в ответ на очередное обращение, неожиданно рассказала о документах, позволяющих строить именно в этом месте.

Оказывается, участок с парковкой отведен под застройку жилья постановлением правительства Москвы еще 2005 года. А в 2007-м был разработан акт разрешенного использования под размещение на этом участке трех жилых домов и даже с общественно-торговым комплексом.

Часть планов из упомянутого постановления была реализована — построены новые дома в 3, 6, 20 микрорайонах. Почему не построили три дома в 9 микрорайоне, неизвестно. Важно другое — их могли построить и без всякой реновации, просто выполняя постановление о развитии жилищного фонда в Москве.

О строительных планах, закрепленных постановлениями, распоряжениями и прочими документами конца 1990-х-2000-х годов, зеленоградцы узнают стали узнавать главным образом на публичных слушаниях по межеванию микрорайонов — они проходили в 2013—2016 годах. Так люди узнали о будущих жилых домах во 2, 3, 6 микрорайонах, строительстве аквапарка и развлекательного центра возле городского пруда. О некоторых строительных планах узнавали из решений градостроительно-земельной комиссии. О некоторых — просто по факту начала строительства, как это произошло с несостоявшимся развлекательным центром в парке Победы.

В 2013 году стало известно о нескольких десятках инвестиционных проектов в Зеленограде (строительство или реконструкция объектов) — потому что префектура провела их ревизию. Последним источником знаний о строительных планах стали слушания проекта новых правил застройки и землепользования и генплана развития районов, прошедших в декабре прошлого года. Но сейчас на официальном сайте мэрии эти правила (все приложения, в которых должна быть содержательная информация) недоступны.

Актуальной информации о текущих строительных планах нет ни на сайте префектуры, ни на сайте столичного Стройкомплекса — там застряли на итогах 2011-2014 годов. Нет публичного и удобного для использования реестра градостроительных документов. А из генплана Москвы конкретику оттуда не узнаешь. Получается, узнать заранее о планах властей обычному горожанину негде.