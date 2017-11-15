Валерий Розов, легенда бейсджампинга и скайдавинга, дважды Чемпион мира по парашютному спорту, победитель Чемпионата Европы и Кубка Мира, Чемпион X-games по cкайсерфингу, чемпион России по альпинизму, действующий рекордсмен Мира по парашютному спорту, погиб 11 ноября во время прыжка с горы Ама-Даблам в Гималаях.



Все желающие могут проститься с ним 17 ноября. Будет много людей, написали родственники Валерия в социальных сетях, между ДК, храмом и кладбищем будут курсировать несколько автобусов. У храма и кладбища количество парковочных мест ограничено. Родные погибшего спортсмена попросили желающих проститься сохранить цветы и венки до кладбища, а в ДК оставлять только в том случае, если дальше ехать не планируется. Желающих выступить на гражданской панихиде просят написать или позвонить Олегу Артемьеву: 8(903)969-60-08.