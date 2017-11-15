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Прощание с Валерием Розовым пройдет 17 ноября в ДК «Зеленоград» 15.11.2017 ZELENOGRAD.RU

С 10:00 до 12:00 в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) пройдет гражданская панихида, с 12:30 до 13:30 — отпевание в Никольском храме. Похоронят легендарного альпиниста на городском кладбище в Восточной промзоне, церемония погребения — в 14:00.

фото:climbing.ru

Валерий Розов, легенда бейсджампинга и скайдавинга, дважды Чемпион мира по парашютному спорту, победитель Чемпионата Европы и Кубка Мира, Чемпион X-games по cкайсерфингу, чемпион России по альпинизму, действующий рекордсмен Мира по парашютному спорту, погиб 11 ноября во время прыжка с горы Ама-Даблам в Гималаях.

Все желающие могут проститься с ним 17 ноября. Будет много людей, написали родственники Валерия в социальных сетях, между ДК, храмом и кладбищем будут курсировать несколько автобусов. У храма и кладбища количество парковочных мест ограничено. Родные погибшего спортсмена попросили желающих проститься сохранить цветы и венки до кладбища, а в ДК оставлять только в том случае, если дальше ехать не планируется. Желающих выступить на гражданской панихиде просят написать или позвонить Олегу Артемьеву: 8(903)969-60-08.

Жизнь как приключение | Валерий Розов | TEDxPokrovkaSt
TEDx Talks/youtube.com

Может быть холодно, напомнили близкие Розова, и хоть на кладбище организуют чай, лучше взять с собой термос.

Культурный центр «Зеленоград» находится по адресу Центральная площадь, дом 1. Никольский храм — Никольский проезд, дом 1. Городское кладбище — проезд 4921, д. 3, стр. 1.

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