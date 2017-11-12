Легенда бейсджампинга и скайдавинга. Дважды Чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель Чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), Чемпион X-games по cкайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), действующий рекордсмен Мира по парашютному спорту (400 way групповая акробатика и 100 way вингсьют). Организатор и исполнитель многих уникальных бейс-проектов в самых различных горах и на всех континентах нашей планеты.

Так представляют Валерия Розова в хрониках его последней экспедиции — на Ама-Даблам (6812 м), которая считается самой красивой горой в мире. Группа из девяти человек стартовала 24 октября, чтобы провести разведку местности для совершения первого бейс-прыжка с этой вершины. «Штурм вершины намечен на 11-12 ноября. Желаем удачи!» — последняя запись в хрониках Сергея Ковалёва, гида по восхождению и участника экспедиции.

«Человек-легенда», — отзываются о Розове в сообществе роуп- и бэйсджампинга. «В начале 2000-х он был нашим кумиром. Не было еще таких, как сейчас, соревнований, рекордов, но на коммерческой основе первые ласточки тянули молодых ребят в небо и в бейсджампинг за собой. Как хорошо, что он активно прожил это время, был примером для многих, многих подтолкнул в небо».

Валерий Розов родился 26 декабря 1964 года в Нижнем Новгороде, закончил МИЭТ. Профессионально занимается альпинизмом с 1982 года, и не раз становился призёром чемпионатов СССР и чемпионом России. Свой первый прыжок с парашютом он совершил в 1993 году. А в 1998-м увлекся бейсджампингом — прыжками с высотных объектов, как искусственных так и природных, во время которых используется специальный парашют и специальный костюм с перепонками между руками и ногами — «вингсьюте» (от английского wing — крыло и suit — костюм). Полёт проходит со скоростью более 200 км в час, в конце раскрывается парашют. Каждому прыжку предшествует поиск подходящей точки и ожидание идеальной погоды — Розов, по отзывам коллег, всегда тщательно просчитывал каждый свой прыжок.

Всемирную известность Валерий Розов обрёл в 2009 году, впервые в истории прыгнув с парашютом в воронку действующего вулкана Мутновский на полуострове Камчатка. На счету зеленоградского спортсмена немало достижений, среди них — прыжок в Арктике с горы Ульветанна в 2010 году; в 2012 году прыжок с 6540 метрового Шивлинга в Гималаях. В 2013 году россиянин установил мировой рекорд на горе Чангдзе (7220 м) в массиве Эвереста. В 2015 совершил первый в истории прыжок с Килиманджаро, самой высокой точки Африки, поставив еще один рекорд. В августе 2016 был прыжок с живописной горной вершины Эгюий-дю-Миди, «полуденного пика» во французских Альпах, а в октябре 2016 — новый мировой рекорд, прыжок с шестой по высоте горы мира Чо-Ойю (7700 м) в Гималаях.