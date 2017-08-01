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34 зеленоградских дома освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт 01.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Это четырех- и пятиэтажки в 18, 19, 9 микрорайонах и на улице Гоголя, вошедшие в программу реновации. Где будут построены дома для переселения, московские власти обещают определить до 1 октября.

фото: Zelenograd.ru

Программа реновации утверждена правительством Москвы 1 августа. В ней 34 зеленоградских дома: корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. С сегодняшнего дня, согласно документу, собственники жилых и нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капремонт. Для жителей это значит, что из коммунальных платежек должна исчезнуть графа с суммой взноса.

Утверждению программы предшествовало голосование жителей в центрах госуслуг и на портале «Активный гражданин». В проект программы реновации включены только те дома, где «за» высказались жители более двух третей (не менее 66,7 процента) квартир в этом многоквартирном доме. При этом квартиры, мнения собственников или нанимателей которых разделились поровну, при подведении итогов голосования не учитывались. Результаты голосования по каждому дому и учтен ли голос конкретного собственника, можно проверить на сайте мэрии.

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