3 комментария
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На станции Малино отказались от идеи поставить билетную кассу 18.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Малино — единственная станция на участке Москва — Крюково, где нет кассы. С 10 по 14 июля Московско-Тверская пригородная пассажирская компания тестировала поток пассажиров на этой платформе с помощью мобильной кассы.

Касса работала с 7:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:15. За пять дней в мобильной кассе покупали билеты примерно 15 человек в день. Это очень мало, поэтому смысла в постоянной работе кассира в Малино нет, рассказали Zelenograd.ru в МТ ППК. Если пассажиров станет больше, то к этому вопросу вернутся. Сколько пассажиров ездило без билета, не уточняется.

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Обсуждение
Людмила Тарасовна
18 июля
Э-э-э, а терминал там есть? Или тоже смысла нет?
Bo Yader
19 июля
Кажется, на других направлениях на станциях без касс есть терминал, который выдает талончик (подтверждение начала поездки на этой станции). По нему на станции прибытия можно купить билет на выход по цене без накруток.
Торопов
21 июля
Эти т.н. талончики пытались вводить, но никакой юр.силы они не имеют, билеты обязаны продавать без сборов от таких станций без касс.
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