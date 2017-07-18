Малино — единственная станция на участке Москва — Крюково, где нет кассы. С 10 по 14 июля Московско-Тверская пригородная пассажирская компания тестировала поток пассажиров на этой платформе с помощью мобильной кассы.

Касса работала с 7:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:15. За пять дней в мобильной кассе покупали билеты примерно 15 человек в день. Это очень мало, поэтому смысла в постоянной работе кассира в Малино нет, рассказали Zelenograd.ru в МТ ППК. Если пассажиров станет больше, то к этому вопросу вернутся. Сколько пассажиров ездило без билета, не уточняется.