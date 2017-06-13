Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
В зеленоградских домах из-за долгов отключают электричество в подъездах и лифтах. Очередной список пострадавших 13.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Очередные жертвы борьбы энергетиков с управляющими компаниями - корпуса 606, 607, 409, 414, 856, 1553, 1529, 1419, 2303. Здесь выключат свет в подъездах до оплаты «Жилищниками» всей суммы долга за электроэнергию.

Об отключениях с 13, 14 и 15 июня сообщает «Мосэнергосбыт». Во всех этих домах, кроме корпуса 856, вместе с освещением подъездов отключат и лифты. По данным энергетиков, наибольшая сумма долга за электричество сейчас у «Жилищника района Савелки» — более 6 миллионов рублей за январь — апрель этого года. Меньше всех — 1,6 млн руб. — должна «Группа компаний «ДОС», обслуживающая корпус 2303.

Читайте также
В моем доме отключили свет и лифт за долги. Что случилось и кто виноват?

«Жилищник района Савелки» должен не только за электричество, но и за отопление. Суд с МОЭК длился больше года и недавно закончился снижением огромной задолженности - 270 миллионов рублей — в пять раз. Однако энергетики недовольны решением суда и считают, что это отсрочка, и «Жилищнику» придется заплатить всю упомянутую сумму.

В конце мая зеленоградская префектура выпустила распоряжение о предоставлении «Жилищнику района Савелки» субсидии из резервных бюджетных денег — 105 миллионов рублей. Эти деньги даются для погашения долга управляющей компании перед поставщиками коммунальных ресурсов (тепло, свет, вода), образовавшегося до 1 января 2016 года. Нынешние отключения электричества связаны с долгами за этот год, поэтому за счет субсидии префектуры формально погашать их нельзя.

 Реклама
Мультибрендовый Outlet Superstar- открылся в Зеленограде Объявления
В торговом центре Столица в 23 микрорайоне открылся магазин 3D панелей. Первым покупателям — скидки Объявления
Спортивное лето в ТК «Панфиловский» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама