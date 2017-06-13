«Жилищник района Савелки» должен не только за электричество, но и за отопление. Суд с МОЭК длился больше года и недавно закончился снижением огромной задолженности - 270 миллионов рублей — в пять раз. Однако энергетики недовольны решением суда и считают, что это отсрочка, и «Жилищнику» придется заплатить всю упомянутую сумму.

В конце мая зеленоградская префектура выпустила распоряжение о предоставлении «Жилищнику района Савелки» субсидии из резервных бюджетных денег — 105 миллионов рублей. Эти деньги даются для погашения долга управляющей компании перед поставщиками коммунальных ресурсов (тепло, свет, вода), образовавшегося до 1 января 2016 года. Нынешние отключения электричества связаны с долгами за этот год, поэтому за счет субсидии префектуры формально погашать их нельзя.