Очередные жертвы борьбы энергетиков с управляющими компаниями - корпуса 606, 607, 409, 414, 856, 1553, 1529, 1419, 2303. Здесь выключат свет в подъездах до оплаты «Жилищниками» всей суммы долга за электроэнергию.
Об отключениях с 13, 14 и 15 июня сообщает «Мосэнергосбыт». Во всех этих домах, кроме корпуса 856, вместе с освещением подъездов отключат и лифты. По данным энергетиков, наибольшая сумма долга за электричество сейчас у «Жилищника района Савелки» — более 6 миллионов рублей за январь — апрель этого года. Меньше всех — 1,6 млн руб. — должна «Группа компаний «ДОС», обслуживающая корпус 2303.
«Жилищник района Савелки» должен не только за электричество, но и за отопление. Суд с МОЭК длился больше года и недавно закончился снижением огромной задолженности - 270 миллионов рублей — в пять раз. Однако энергетики недовольны решением суда и считают, что это отсрочка, и «Жилищнику» придется заплатить всю упомянутую сумму.
В конце мая зеленоградская префектура выпустила распоряжение о предоставлении «Жилищнику района Савелки» субсидии из резервных бюджетных денег — 105 миллионов рублей. Эти деньги даются для погашения долга управляющей компании перед поставщиками коммунальных ресурсов (тепло, свет, вода), образовавшегося до 1 января 2016 года. Нынешние отключения электричества связаны с долгами за этот год, поэтому за счет субсидии префектуры формально погашать их нельзя.
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