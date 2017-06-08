270 миллионов рублей долга за поставленное тепло превратились в 54 миллиона после обжалования решения суда первой инстанции. «Жилищник района Савелки» удовлетворен, а МОЭК считает, что это просто отсрочка, и управляющей компании придется заплатить четверть миллиарда. Рассказываем о позиции сторон и расчетах суда.
ПАО «МОЭК» подал иск в суд еще в феврале прошлого года. По версии истца, «Жилищник района Савелки» задолжал более 269 млн рублей за поставленное тепло в период с декабря 2014 года по январь 2016 года.
В управляющей компании утверждали, что энергетики «перебросили» деньги жителей на долги, сделанные ещё ГУП ДЕЗ-1 (то есть до 2014 года). «По договору, один раз в год, до 1 августа, проводится общий акт сверки платежей, — сказал сотрудник „Жилищника“. — Увидев, что наш долговой период [декабрь 2014 — январь 2016] проплачен (и заплачено даже больше, чем надо), перекинули „более дорогие“ деньги жителей — тарифы же каждый год растут — на долговые периоды, находящиеся за пределами исковой давности. Наш ["Жилищника"] период закрыт полностью. И МОЭК нам еще и должен».
Арбитражный суд первой инстанции полностью удовлетворил иск МОЭКа, но «Жилищник» обжаловал это решение. В итоге апелляция снизила сумму долга до 54 млн рублей, и кассационная инстанция оставила это решение в силе. «Жилищник района Савелки решением суда удовлетворен, — прокомментировали Zelenograd.ru в управляющей компании. — Сумма долга подтверждена документально. Это задолженность жителей за жилищно-коммунальные услуги».
ПАО «МОЭК» рассматривает возможность обжалования решений апелляционной и кассационной инстанций в Судебной коллегии Верховного суда РФ, — сообщили в пресс-службе энергетической компании. Задолженность ГБУ «Жилищник района Савелки» по договору теплоснабжения, несмотря на принятые судебные решения, не изменилась и сегодня составляет 247 миллионов рублей (это сумма долга в данный момент).
Постановлениями апелляционной и кассационной инстанций был изменен только период задолженности. Это связано с тем, что суды не поддержали позицию МОЭКа по разнесению платежей потребителей. Компания распределяла поступавшие в текущем периоде деньги «Жилищника» на погашение более ранних задолженностей управляющей компании. А по мнению суда и «Жилищника», это нарушало условия заключенного договора теплоснабжения, в соответствии деньги, полученные в текущем периоде, должны распределяться исключительно на ближайший к их поступлению расчетный период.
МОЭК считает такой подход нарушающим права Общества, потому что суды не учитывают неисполнения управляющими компаниями обязательств по своевременной оплате потребленного ресурса. Кроме того, такой подход искусственно увеличивает размер ответственности УК за неисполнение обязательств по оплате прошлых периодов.
Суд рекомендовал МОЭК разнести платежи «Жилищника» по временным периодам. Что сейчас и сделала энергетическая компания. «Если задолженность не будет погашена должником в добровольном порядке в ближайшие дни, МОЭК имеет законное право требовать долг в судебном порядке», отметили в ПАО.
МФЦ предоставляет поставщику тепла и «Жилищнику» до 15 числа следующего месяца данные о общей сумме платежей за тепло и горячую воду и общем количестве «платежек» (квитанций), а в банк — до 25 числа — платежные инструкции по каждому плательщику. Жилищник ежемесячно направляет в МФЦ данные о размерах потребленных коммунальных услуг и платит за них. Если поставщику недостаточно этих денег для исполнения обязательств по договорам поставки, управляющая компания обязана возместить ему разницу (это прописано в договоре).
По материалам суда, в спорный период (декабрь — май 2015 года и октябрь — январь 2016 года) МОЭК поставил требуемую тепловую энергию в количестве 233 тысяч Гкал, общей стоимостью 385 млн рублей. За этот период из ЕИРЦ (то есть, по платежкам) поступила оплата за тепло и горячую воду — от жителей 271 млн рублей, от юрлиц 22 млн, всего 293 млн. «Жилищник» перечислил МОЭКу еще 48 млн рублей. Таким образом с декабря 2014 по январь 2016 на счета поставщика поступило около 342 млн рублей. Это как раз «больше чем надо», о котором говорили в «Жилищнике». Итого за «Жилищником» остается 49 млн, плюс 5 млн рублей за пользование чужими деньгами, решил суд. Все эти цифры подтверждены актами сверки.
На чем же настаивали энергетики? Они засчитывали суммы на временные периоды по своему усмотрению (на какие конкретно, представитель истца в суде не смог пояснить). Эту позицию суд счел необоснованной. МОЭКу также в принципе не удалось доказать, что в спорный период у «Жилищника» имелись какие-то долги. Раньше — до того, как ГУП ДЕЗ-1 стал ГБУ «Жилищник» — возможно, но пока судом это не подтверждено.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.