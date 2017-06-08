МОЭК считает решение суда несправедливым

Арбитражный суд первой инстанции полностью удовлетворил иск МОЭКа, но «Жилищник» обжаловал это решение. В итоге апелляция снизила сумму долга до 54 млн рублей, и кассационная инстанция оставила это решение в силе. «Жилищник района Савелки решением суда удовлетворен, — прокомментировали Zelenograd.ru в управляющей компании. — Сумма долга подтверждена документально. Это задолженность жителей за жилищно-коммунальные услуги».

ПАО «МОЭК» рассматривает возможность обжалования решений апелляционной и кассационной инстанций в Судебной коллегии Верховного суда РФ, — сообщили в пресс-службе энергетической компании. Задолженность ГБУ «Жилищник района Савелки» по договору теплоснабжения, несмотря на принятые судебные решения, не изменилась и сегодня составляет 247 миллионов рублей (это сумма долга в данный момент).

Постановлениями апелляционной и кассационной инстанций был изменен только период задолженности. Это связано с тем, что суды не поддержали позицию МОЭКа по разнесению платежей потребителей. Компания распределяла поступавшие в текущем периоде деньги «Жилищника» на погашение более ранних задолженностей управляющей компании. А по мнению суда и «Жилищника», это нарушало условия заключенного договора теплоснабжения, в соответствии деньги, полученные в текущем периоде, должны распределяться исключительно на ближайший к их поступлению расчетный период.

МОЭК считает такой подход нарушающим права Общества, потому что суды не учитывают неисполнения управляющими компаниями обязательств по своевременной оплате потребленного ресурса. Кроме того, такой подход искусственно увеличивает размер ответственности УК за неисполнение обязательств по оплате прошлых периодов.

Суд рекомендовал МОЭК разнести платежи «Жилищника» по временным периодам. Что сейчас и сделала энергетическая компания. «Если задолженность не будет погашена должником в добровольном порядке в ближайшие дни, МОЭК имеет законное право требовать долг в судебном порядке», отметили в ПАО.