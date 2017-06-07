Скорость ограничивают при движении по населенным пунктам на Пятницком шоссе в Солнечногорском и Красногорском районах до 50 километров в час. Знаки уже поставили, но до 15 июня они будут закрыты.



Ранее в автоинспекции Московской области говорили, что Пятницкое шоссе выбрали как наиболее аварийное, цель снижения скорости — сократить количество ДТП и смертей на дороге. По данным подмосковного Центра организации дорожного движения, аварийными участками считаются 46, 49 и 51-й километры трассы — здесь в прошлом году произошли аварии с погибшими и ранеными.

70% участников опроса Zelenograd.ru не поддержали решение о снижении максимальной скорости на Пятницком шоссе — прежде всего, из-за узкой дороги и пробок. «Пятница и так едет 20 км/ч», — пишут к комментариях и перечисляют проблемы дороги: рынки, пешеходы, хаотично бегающие через дорогу, рынки, большое количество съездов в населенные пункты (один съезжающий в ожидании 10 минут создает многокилометровую пробку), отсутствие отбойника.

«Лучше бы расширили до двух полос в каждую сторону, и отбойники поставили, а где пешеходные переходы — по фонарю чтобы ночью было видно». «Проблема в том, что шоссе превратили в дворовую дорогу между домами, осталось только знак поставить «жилая зона».