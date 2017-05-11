Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных. Федеральный закон вступил в силу с 1 мая. Обеспечить безопасную посадку и высадку в вагон должен как перевозчик, так и владелец железнодорожной инфраструктуры.
Закон, подписанный президентом РФ, вносит поправку в Устав железнодорожного транспорта. Помощь инвалидам и раньше была возложена на РЖД, но в пригородном сообщении представителей инфраструктуры нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На остановках контролем и охраной занимается перевозчик, а инвалидам никто не помогают. «Об этом свидетельствуют поступающие от инвалидов жалобы, среди авторов которых, как правило, инвалиды, использующие кресло-коляски», отмечают депутаты Госдумы. При этом нормативное расстояние между тамбуром вагона и пассажирской платформой не позволяет инвалидам самостоятельно сесть в вагон или покинуть его. Если, конечно, поезд не оборудован специальным подъемным устройством.
На станциях и в электричках Ленинградского направления можно увидеть охранников — ежегодно «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» заключает договор с ЧОПами. В их обязанности входит охрана железнодорожного имущества, сопровождение разъездных билетных кассиров, быстрое реагирование на нештатные ситуации. Охранники вполне могут помогать не только инвалидам, но и пожилым людям, людям с детьми, с посадкой и высадкой из вагонов. После трагического случая на станции Крюково, где погибла женщина, сотрудники ЧОП начали помогать пассажирам садиться в обычные электрички, сообщают очевидцы.
По ГОСТу, для перевозки инвалидов должны быть приспособлены головные (с кабиной управления) вагоны электричек. В них должен быть выдвижной (откидной) трап с дистанционным управлением из кабины машиниста и пассажирского салона. Имеются ли такие приспособления для в обычных электропоездах, курсирующих на московско-тверском участке, неизвестно. Но в любом случае до этого момента закон не обязывал перевозчика помогать колясочникам и другим инвалидам садиться и высаживаться из вагонов. Еще одна проблема Октябрьской железной дороги — низкие платформы. Расстояние между вагоном и платформой опасно не только для инвалида, но и для здорового человека — люди проваливаются в эти щели.
Кроме того, инвалиду надо еще добраться до платформы, а далеко не все станции приспособлены для передвижения людей на колясках или, например, слепых. Транспортная прокуратура периодически через суд штрафует за это РЖД, а затем повторно — за уклонение от исполнение требований адаптировать станцию для инвалидов. Так, в прошлом году рассматривались административные дела об отсутствии сигнальных полос, тактильных указателей, тактильной разметки или иных условий для инвалидов на станциях Крюково, НАТИ, Ховрино и ряде других. В частности, в Крюково лестницы на береговых платформах (№1 и 4) не оборудованы пандусами.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений