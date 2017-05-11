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Железнодорожников обязали помогать инвалидам садиться и высаживаться из электричек 11.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных. Федеральный закон вступил в силу с 1 мая. Обеспечить безопасную посадку и высадку в вагон должен как перевозчик, так и владелец железнодорожной инфраструктуры.

фото: focnews.ru

Закон, подписанный президентом РФ, вносит поправку в Устав железнодорожного транспорта. Помощь инвалидам и раньше была возложена на РЖД, но в пригородном сообщении представителей инфраструктуры нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На остановках контролем и охраной занимается перевозчик, а инвалидам никто не помогают. «Об этом свидетельствуют поступающие от инвалидов жалобы, среди авторов которых, как правило, инвалиды, использующие кресло-коляски», отмечают депутаты Госдумы. При этом нормативное расстояние между тамбуром вагона и пассажирской платформой не позволяет инвалидам самостоятельно сесть в вагон или покинуть его. Если, конечно, поезд не оборудован специальным подъемным устройством.

На станциях и в электричках Ленинградского направления можно увидеть охранников — ежегодно «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» заключает договор с ЧОПами. В их обязанности входит охрана железнодорожного имущества, сопровождение разъездных билетных кассиров, быстрое реагирование на нештатные ситуации. Охранники вполне могут помогать не только инвалидам, но и пожилым людям, людям с детьми, с посадкой и высадкой из вагонов. После трагического случая на станции Крюково, где погибла женщина, сотрудники ЧОП начали помогать пассажирам садиться в обычные электрички, сообщают очевидцы.

фото: livejournal.com/peacetraveler22

По ГОСТу, для перевозки инвалидов должны быть приспособлены головные (с кабиной управления) вагоны электричек. В них должен быть выдвижной (откидной) трап с дистанционным управлением из кабины машиниста и пассажирского салона. Имеются ли такие приспособления для в обычных электропоездах, курсирующих на московско-тверском участке, неизвестно. Но в любом случае до этого момента закон не обязывал перевозчика помогать колясочникам и другим инвалидам садиться и высаживаться из вагонов. Еще одна проблема Октябрьской железной дороги — низкие платформы. Расстояние между вагоном и платформой опасно не только для инвалида, но и для здорового человека — люди проваливаются в эти щели.

Кроме того, инвалиду надо еще добраться до платформы, а далеко не все станции приспособлены для передвижения людей на колясках или, например, слепых. Транспортная прокуратура периодически через суд штрафует за это РЖД, а затем повторно — за уклонение от исполнение требований адаптировать станцию для инвалидов. Так, в прошлом году рассматривались административные дела об отсутствии сигнальных полос, тактильных указателей, тактильной разметки или иных условий для инвалидов на станциях Крюково, НАТИ, Ховрино и ряде других. В частности, в Крюково лестницы на береговых платформах (№1 и 4) не оборудованы пандусами.

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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 12:33
В частности, в Крюково лестницы на береговых платформах (№1 и 4) не оборудованы пандусами.
Ни чего страшного, сейчас турникеты установят и жизнь наладится, а эти береговые лестницы заварят...
леонид ханбеков
Вчера, 13:05
Лучше бы инвалидов не заставляли платить за выход как сегодня случилось со мной. У меня социальная карта, на мцк я по социальной карте доехал до окружной, от окружной сел на электричку, чтоб доехать до тимирязевской, однако не нашел кассы на окружной и поехал только с социальной картой, а вышел на тимирязевской. билет брать, чтоб мне выпустили сказали, плати 200 рублей. На каком основании заставляют платить 200 рублей, если у меня социальная карта? почему тогда на станции подсолнечная, когда не было у меня билета меня выпускали на выход дав билет на кассе?
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