Закон, подписанный президентом РФ, вносит поправку в Устав железнодорожного транспорта. Помощь инвалидам и раньше была возложена на РЖД, но в пригородном сообщении представителей инфраструктуры нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На остановках контролем и охраной занимается перевозчик, а инвалидам никто не помогают. «Об этом свидетельствуют поступающие от инвалидов жалобы, среди авторов которых, как правило, инвалиды, использующие кресло-коляски», отмечают депутаты Госдумы. При этом нормативное расстояние между тамбуром вагона и пассажирской платформой не позволяет инвалидам самостоятельно сесть в вагон или покинуть его. Если, конечно, поезд не оборудован специальным подъемным устройством.

На станциях и в электричках Ленинградского направления можно увидеть охранников — ежегодно «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» заключает договор с ЧОПами. В их обязанности входит охрана железнодорожного имущества, сопровождение разъездных билетных кассиров, быстрое реагирование на нештатные ситуации. Охранники вполне могут помогать не только инвалидам, но и пожилым людям, людям с детьми, с посадкой и высадкой из вагонов. После трагического случая на станции Крюково, где погибла женщина, сотрудники ЧОП начали помогать пассажирам садиться в обычные электрички, сообщают очевидцы.