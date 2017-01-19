В зеленоградском районном суде прошло первое досудебное заседание по иску семьи Дель против действий сотрудников опеки и полиции, изъявших в начале января десять детей. После него своё заявление для прессы сделали представители полиции — оно было кратким: полиция сообщила о плохом обращении с детьми в семье.
Перед журналистами выступили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД районов Силино и Старое Крюково — Zelenograd.ru приводит полный текст их заявления.
— В ОМВД Силино и Старое Крюково поступило обращение по факту нанесения телесных повреждений малолетнему, был осуществлен выход в дошкольное учреждение, откуда поступила информация. В ходе бесед с малолетними было установлено, что по месту жительства им наносятся телесные повреждения в виде наказания ремнём по факту того, что они могут совершить проступок — съесть в ночное время кусок хлеба. Была проведена проверка по этому факту, в беседе это было установлено, в последующем был совершен выход по месту жительства для дальнейшей профилактической работы.
По месту жительства было установлено, что дети находятся в социально опасном положении: у детей отсутствовали продукты питания, в квартире было грязно, антисанитария, ползали тараканы, у многих детей отсутствовали спальные места — дети спали на полу, на матрасах. Также в квартире было два туалета, которыми пользовались не все дети. Одни дети с родителями ходили в один туалет, а другие восемь детей не могли им пользоваться и пользовались отдельным туалетом. Они ели отдельную скудную пищу, не такую, как родители и другие пятеро детей. Во всех помещениях квартиры были установлены камеры видеонаблюдения.
К тому же, имел место такой факт: папа грубо высказался в отношение девочки, которая, увидев сотрудников полиции и представителей органов опеки, сказала — «Папа, я знаю, почему они пришли — потому что ты бил Серёжу!» Папа грубо сказал ребёнку: «Закрой свой рот, не надо об этом рассказывать». Мы опасались того, что детям, в том числе к этому конкретному ребёнку, угрожает применение физической силы после того, как все дети вернутся из детского сада.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в интересах тайны следствия мы больше ничего пояснять не будем.
Официальная позиция органов полиции, изъявших детей по актам о безнадзорности и помещению в приют, впервые была озвучена публично — вероятно, аргументы к ней содержатся в 700-страничном пакете документов, который получили на досудебном заседании 1 февраля адвокаты семьи Дель.
«Административные ответчики и другие участники дела представили свои возражения и ряд документов, которых мы добивались с 10 января. Три недели ушло на то, чтобы добиться простого права: права на доступ к информации. Нам только сегодня предоставили ряд документов, которые, по мнению наших процессуальных оппонентов, обосновывают настолько брутальные действия 10 января — изъятие детей из семьи», — рассказал после первого заседания в суде адвокат Иван Павлов.
Ранее все те же подробности о плохих условиях жизни детей в семье озвучивал для СМИ глава столичного департамента соззащиты населения (ДСЗН) Владимир Петросян. До этого появлялись и публикации аналогичного содержания со ссылкой на анонимные источники «в органах опеки и попечительства Зеленограда»: «Светлана Дель ежемесячно получала разнообразные доплаты и пособия на детей в размере более полумиллиона рублей, но дети жили впроголодь, спали на полу и ходили в старой и несоразмерной одежде. Еду на всю семью зачастую готовила 8-летняя девочка. […] Причём рацион не отличался изобилием и разнообразием: на завтрак — каша, на обед — макароны и пустой суп, а на ужин — рис с молоком», — писал Life.ru.
После появления подобных обвинений друзья семьи Дель попытались их опровергнуть.
Негативные описания условий жизни детей в семье Дель повторяет и петиция «Просим Вас содействовать лишению родительских прав Светланы и Михаила Дель», появившаяся на портале Change.org вечером в воскресенье, 29 января. За одну ночь количество голосов в петиции превысило 22000, однако, как сообщил Павлов, по заявке адвокатов семьи администрация портала провела техническую проверку и установила, что почти все голоса «накручены» при помощи интернет-ботов. «Эти голоса сразу же были удалены, и теперь у петиции каких-то сто с лишним голосов людей, которые считают, что семью Дель действительно нужно публично унизить и лишить родительских прав», — сообщил Павлов. На полдень четверга, 2 февраля, у петиции 199 голосов.
(У противоположной петиции «Верните детей в семью Светланы и Михаила Дель!», созданной три недели назад, сейчас более 40500 голосов поддержки).
По всем фактам о плохом содержании детей в семье до сих пор не было обнародовано никаких доказательств, если не считать фотографии синяка крупным планом, продемонстрированной на консультативном совете ДСЗН 17 января. По этому фотоснимку сразу же возникла масса вопросов: непонятно, с каким увеличением он сделан, какая на нём часть тела и какого конкретно человека.
В течение двух недель ни в полиции, ни в ДСЗН по запросу Zelenograd.ru не смогли подтвердить данных, изложенных анонимным источником Life.ru. В пресс-службе департамента заявили, что не сотрудничают с этим изданием и не комментируют его публикации. Отказались от комментариев и в управе Старое Крюково, где работает собственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полиция на наш запрос не ответила.
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Однажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках.
Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но...
Немцы победили с преимуществом в 1 км.
После поражения русская команда была деморализована.
Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.
Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.
После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой…
а в русской – один на веслах и семеро рулевых!
Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.
Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу:
Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет….
После реструктуризации русская команда выглядела так:
– четыре рулевых…
– два старших рулевых,
– один рулевой директор,
– и один гребец.
Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.
На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.
В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду…
Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.
Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.
Синяк на полстены впечатляет. Показания несовершеннолетнего, 6-летненго, которого психологи направляют на приём к психиатору удивляют.
"Папа грубо сказал ребёнку: «Закрой свой рот, не надо об этом рассказывать»." - Очевидно папа кричал так, что находясь, во время изъятия детей, на похоронах матери в Питере ветром слова доносило до Зеленограда.
Да, ещё про два туалета, как уверяет полиция. Адвокат сказал, что туалет один. Остаётся судье проверить, кто нагло врёт. Самому идти считать?)))
Отредактировано: 02-02-2017, 18:51Отредактировано: 02-02-2017, 18:54Отредактировано: 02-02-2017, 19:08
Отредактировано: 02-02-2017, 19:11
Но фотка в начале статьи - это нечто. Все, что надо знать о карательных органах. Ну и рожи!!!
Очень странно и поразительно, как уполномоченные органы исполнительной власти, грубо нарушают права граждан, семьи. Почему не предоставлялись документы для ознакомления в столь социально значимом расследовании? Даже при нарушении ПДД (например, превысил скорость), водитель имеет право не выходить из машины и не предоставлять документы, пока инспектор ДПС не предоставит доказательства совершения правонарушения. А здесь судьбы детей.
У меня большое желание, присоединиться к защитникам семьи.
https://meduza.io/feature/2017/01/20/nam-nichego-ne-pokazali-ne-pred-yavili
Дело не в этом, а в законности действий. Очень толково написано в заявлении Патриаршей комиссии.
http://pk-semya.ru/novosti/item/5961-zayavlenie-patriarshej-komissii-po-voprosam-semi-zashchity-materinstva-i-detstva-v-svyazi-s-nezakonnym-otobraniem-desyati-detej-iz-priemnoj-semi-v-g-zelenograde.html
Не думала, что я это скажу нашим сотрудникам полиции, но Вы, девчата, молодцы! Все сделали по совести -восемь детей спасены, а клубок бизнеса на сиротах раскручивается по-тихоньку.
Ждём решения следствия, в том числе по тратам Дель и фактам передачи им органами опеки Питера ( и других субъектов РФ ) приемных детей в нарушение закона.
Спасибо, что вся страна узнала "героев", зарабатывающих на детях-инвалидах, в лицо!
Сначала надо выяснить что происходит в зеленоградской опеке. Мы здесь живем. В первую очередь нас должен волновать наш Зеленоград.
Чем бы ни закончилась эта история, она давно превратилась в трагедию. И теперь брать детей из приютов будут ещё меньше.
ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ ... И Петросян на все это закрывает глаза
В Москве есть по крайней мере 2 уважаемых человека с фамилией Петросян - это Евгений Ваганович и Владимир Аршакович ...
Один из них ВЕЛИКИЙ ЮМОРИСТ, а второй "великий юморист"
А что если, чисто гипотетически, предложить им поменяться ролями ??????
Я думаю пользы от первого будет гораздо больше, а вот от второго - это большой вопрос
Наташа, на самом деле здесь , да и вообще в стране не за Дель бьются. Бьются за законость действий всех ветвей власти, за пострадавших детей, за будущее страны. Просто не все оппоненты это понимают. Просто каждый из защитников детей понимает, что ситуация просто гротескная и бесправие видно невооруженным глазом. А чиновники пытаются отчистить мундир всеми силами.