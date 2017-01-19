— В ОМВД Силино и Старое Крюково поступило обращение по факту нанесения телесных повреждений малолетнему, был осуществлен выход в дошкольное учреждение, откуда поступила информация. В ходе бесед с малолетними было установлено, что по месту жительства им наносятся телесные повреждения в виде наказания ремнём по факту того, что они могут совершить проступок — съесть в ночное время кусок хлеба. Была проведена проверка по этому факту, в беседе это было установлено, в последующем был совершен выход по месту жительства для дальнейшей профилактической работы.

По месту жительства было установлено, что дети находятся в социально опасном положении: у детей отсутствовали продукты питания, в квартире было грязно, антисанитария, ползали тараканы, у многих детей отсутствовали спальные места — дети спали на полу, на матрасах. Также в квартире было два туалета, которыми пользовались не все дети. Одни дети с родителями ходили в один туалет, а другие восемь детей не могли им пользоваться и пользовались отдельным туалетом. Они ели отдельную скудную пищу, не такую, как родители и другие пятеро детей. Во всех помещениях квартиры были установлены камеры видеонаблюдения.

К тому же, имел место такой факт: папа грубо высказался в отношение девочки, которая, увидев сотрудников полиции и представителей органов опеки, сказала — «Папа, я знаю, почему они пришли — потому что ты бил Серёжу!» Папа грубо сказал ребёнку: «Закрой свой рот, не надо об этом рассказывать». Мы опасались того, что детям, в том числе к этому конкретному ребёнку, угрожает применение физической силы после того, как все дети вернутся из детского сада.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в интересах тайны следствия мы больше ничего пояснять не будем.