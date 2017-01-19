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Полиция о деле семьи Дель: «Мы опасались, что детям угрожает применение физической силы» 02.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградском районном суде прошло первое досудебное заседание по иску семьи Дель против действий сотрудников опеки и полиции, изъявших в начале января десять детей. После него своё заявление для прессы сделали представители полиции — оно было кратким: полиция сообщила о плохом обращении с детьми в семье.

Перед журналистами выступили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД районов Силино и Старое Крюково — Zelenograd.ru приводит полный текст их заявления.

Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

— В ОМВД Силино и Старое Крюково поступило обращение по факту нанесения телесных повреждений малолетнему, был осуществлен выход в дошкольное учреждение, откуда поступила информация. В ходе бесед с малолетними было установлено, что по месту жительства им наносятся телесные повреждения в виде наказания ремнём по факту того, что они могут совершить проступок — съесть в ночное время кусок хлеба. Была проведена проверка по этому факту, в беседе это было установлено, в последующем был совершен выход по месту жительства для дальнейшей профилактической работы.

По месту жительства было установлено, что дети находятся в социально опасном положении: у детей отсутствовали продукты питания, в квартире было грязно, антисанитария, ползали тараканы, у многих детей отсутствовали спальные места — дети спали на полу, на матрасах. Также в квартире было два туалета, которыми пользовались не все дети. Одни дети с родителями ходили в один туалет, а другие восемь детей не могли им пользоваться и пользовались отдельным туалетом. Они ели отдельную скудную пищу, не такую, как родители и другие пятеро детей. Во всех помещениях квартиры были установлены камеры видеонаблюдения.

К тому же, имел место такой факт: папа грубо высказался в отношение девочки, которая, увидев сотрудников полиции и представителей органов опеки, сказала — «Папа, я знаю, почему они пришли — потому что ты бил Серёжу!» Папа грубо сказал ребёнку: «Закрой свой рот, не надо об этом рассказывать». Мы опасались того, что детям, в том числе к этому конкретному ребёнку, угрожает применение физической силы после того, как все дети вернутся из детского сада.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в интересах тайны следствия мы больше ничего пояснять не будем.

Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru
Фото против фото

Официальная позиция органов полиции, изъявших детей по актам о безнадзорности и помещению в приют, впервые была озвучена публично — вероятно, аргументы к ней содержатся в 700-страничном пакете документов, который получили на досудебном заседании 1 февраля адвокаты семьи Дель.

«Административные ответчики и другие участники дела представили свои возражения и ряд документов, которых мы добивались с 10 января. Три недели ушло на то, чтобы добиться простого права: права на доступ к информации. Нам только сегодня предоставили ряд документов, которые, по мнению наших процессуальных оппонентов, обосновывают настолько брутальные действия 10 января — изъятие детей из семьи», — рассказал после первого заседания в суде адвокат Иван Павлов.

Ранее все те же подробности о плохих условиях жизни детей в семье озвучивал для СМИ глава столичного департамента соззащиты населения (ДСЗН) Владимир Петросян. До этого появлялись и публикации аналогичного содержания со ссылкой на анонимные источники «в органах опеки и попечительства Зеленограда»: «Светлана Дель ежемесячно получала разнообразные доплаты и пособия на детей в размере более полумиллиона рублей, но дети жили впроголодь, спали на полу и ходили в старой и несоразмерной одежде. Еду на всю семью зачастую готовила 8-летняя девочка. […] Причём рацион не отличался изобилием и разнообразием: на завтрак — каша, на обед — макароны и пустой суп, а на ужин — рис с молоком», — писал Life.ru.

После появления подобных обвинений друзья семьи Дель попытались их опровергнуть.

Негативные описания условий жизни детей в семье Дель повторяет и петиция «Просим Вас содействовать лишению родительских прав Светланы и Михаила Дель», появившаяся на портале Change.org вечером в воскресенье, 29 января. За одну ночь количество голосов в петиции превысило 22000, однако, как сообщил Павлов, по заявке адвокатов семьи администрация портала провела техническую проверку и установила, что почти все голоса «накручены» при помощи интернет-ботов. «Эти голоса сразу же были удалены, и теперь у петиции каких-то сто с лишним голосов людей, которые считают, что семью Дель действительно нужно публично унизить и лишить родительских прав», — сообщил Павлов. На полдень четверга, 2 февраля, у петиции 199 голосов.

(У противоположной петиции «Верните детей в семью Светланы и Михаила Дель!», созданной три недели назад, сейчас более 40500 голосов поддержки).

По всем фактам о плохом содержании детей в семье до сих пор не было обнародовано никаких доказательств, если не считать фотографии синяка крупным планом, продемонстрированной на консультативном совете ДСЗН 17 января. По этому фотоснимку сразу же возникла масса вопросов: непонятно, с каким увеличением он сделан, какая на нём часть тела и какого конкретно человека.

Фотографию с консилиума в ДСЗН опубликовала в своём блоге Анна Кисличенко, руководитель правозащитно-информационного центра «Иван-Чай», присутствовавшая на этом заседании
Фото: Элина Жгутова / РИА "Иван Чай"

В течение двух недель ни в полиции, ни в ДСЗН по запросу Zelenograd.ru не смогли подтвердить данных, изложенных анонимным источником Life.ru. В пресс-службе департамента заявили, что не сотрудничают с этим изданием и не комментируют его публикации. Отказались от комментариев и в управе Старое Крюково, где работает собственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полиция на наш запрос не ответила.

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Обсуждение
Уважаемый Человек
Вчера, 17:07
К слову вспомнился анекдот ...
Однажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках.
Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но...
Немцы победили с преимуществом в 1 км.
После поражения русская команда была деморализована.
Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.
Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.
После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой…
а в русской – один на веслах и семеро рулевых!
Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.
Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу:
Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет….
После реструктуризации русская команда выглядела так:
– четыре рулевых…
– два старших рулевых,
– один рулевой директор,
– и один гребец.
Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.
На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.
В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду…
Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.
Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.
Елена Одинцова
Вчера, 18:35
"А был ли мальчик? Может, никакого мальчика и не было?"
Синяк на полстены впечатляет. Показания несовершеннолетнего, 6-летненго, которого психологи направляют на приём к психиатору удивляют.
"Папа грубо сказал ребёнку: «Закрой свой рот, не надо об этом рассказывать»." - Очевидно папа кричал так, что находясь, во время изъятия детей, на похоронах матери в Питере ветром слова доносило до Зеленограда.
Да, ещё про два туалета, как уверяет полиция. Адвокат сказал, что туалет один. Остаётся судье проверить, кто нагло врёт. Самому идти считать?)))

Отредактировано: 02-02-2017, 18:51Отредактировано: 02-02-2017, 18:54Отредактировано: 02-02-2017, 19:08

Отредактировано: 02-02-2017, 19:11
Александр Грачёв
Вчера, 18:46
На фото в полицейской форме изображены ГЕРОИ этой истории. Теперь мы будем знать их в лицо.
Александр Грачёв
Вчера, 20:06
Я вот всё думаю как правильно произносить: "Отдел по борьбе с несовершеннолетними" или "Отдел по делам несовершеннолетних"?
Ирина Васильева
Вчера, 21:38
Отдел по контролю за оборотом несовершеннолетних - может быть так?
Елена Одинцова
Вчера, 21:56
Почему за ложь, наговор, клевету у нас не привлекают к ответу? Никто ведь не боится за те помои, которые выливает на других. Попробуй потом отмойся...
Ольга Каплина
Вчера, 22:13
а по-моему нормальная среднестатистическая квартира.
Rescuer Kozlov
Вчера, 22:27
Полиция уже оправдывается? Хороший признак. Значит, признают свою вину.

Но фотка в начале статьи - это нечто. Все, что надо знать о карательных органах. Ну и рожи!!!
Евгений Степанов
Вчера, 23:45
Абсолютно нормальная, обычная, среднестатистическая квартира. Такая квартира для многих жителей России - является роскошью. Учитывая, что в квартире одновременно живут больше 10 человек, почти все - дети, это - образцовое жилье.

Очень странно и поразительно, как уполномоченные органы исполнительной власти, грубо нарушают права граждан, семьи. Почему не предоставлялись документы для ознакомления в столь социально значимом расследовании? Даже при нарушении ПДД (например, превысил скорость), водитель имеет право не выходить из машины и не предоставлять документы, пока инспектор ДПС не предоставит доказательства совершения правонарушения. А здесь судьбы детей.

У меня большое желание, присоединиться к защитникам семьи.
Zеленоградский Zритель
9 часов назад
Очевидно папа кричал так, что находясь, во время изъятия детей, на похоронах матери в Питере ветром слова доносило до Зеленограда.
Нет, Михаила-то они застали дома, по словам того же Михаила: "Я уже на выходе был, у меня поезд. ... Я даже не предполагал, что у нас инспектор имеет право принять решение об изъятии детей. Я бутерброды положил в рюкзак и уехал. "
https://meduza.io/feature/2017/01/20/nam-nichego-ne-pokazali-ne-pred-yavili

Дело не в этом, а в законности действий. Очень толково написано в заявлении Патриаршей комиссии.

http://pk-semya.ru/novosti/item/5961-zayavlenie-patriarshej-komissii-po-voprosam-semi-zashchity-materinstva-i-detstva-v-svyazi-s-nezakonnym-otobraniem-desyati-detej-iz-priemnoj-semi-v-g-zelenograde.html
Елена Волкова
9 часов назад
В предыдущей ветке появился новый корреспондент. Предполагаю питерская "дочка" Александра подтянулась. К суду.
Екатерина Климкина
3 часа назад
Законность действий проверит суд.
Не думала, что я это скажу нашим сотрудникам полиции, но Вы, девчата, молодцы! Все сделали по совести -восемь детей спасены, а клубок бизнеса на сиротах раскручивается по-тихоньку.
Ждём решения следствия, в том числе по тратам Дель и фактам передачи им органами опеки Питера ( и других субъектов РФ ) приемных детей в нарушение закона.
Спасибо, что вся страна узнала "героев", зарабатывающих на детях-инвалидах, в лицо!
Наташа По
2 часа назад
Это очень хорошие деньги. Не просто хорошие, а очень - очень хорошие. Минус местным органам опеки - семьи с приёмными детьми и таким доходом от государства должны быть постоянно на контроле. Постоянно. Не от случая к случаю, а постоянно. Тем более, что таких семей не так уж и много. Пока явление семьи приёмными детьми в таком количестве и с таким доходом в нащем государстве находится в развитии. Не поддерживаю органы опеки , действовавших так будто их разбудили и положившись на местечковость. Воздержусь принимать сторону приёмных родителей - чего здесь больше, искреннего сочувствия к детям или внезапная потеря хорошего дохода. Время покажет.
Елена Волкова
2 часа назад
Екатерина
Сначала надо выяснить что происходит в зеленоградской опеке. Мы здесь живем. В первую очередь нас должен волновать наш Зеленоград.
Андрей Googmen
2 часа назад
Через четыре недели наконец "нарисовались" херои полицейской истории. А никогда у них не возникало хотя бы мысли, что люди боятся просто встречи с полицией, потому что они неадекватны в своих действиях. А на этих двух "красавиц" без знаков различия (званий) и фамилий провести ОБЩЕСТВЕННУЮ ОТКРЫТУЮ проверку на каком основании и ПО ЧЬЕМУ заказу они действовали.
Елена Одинцова
2 часа назад
Что-то в приютах полно сирот, которых за эти так назывемые "очень хорошие деньги" никто не торопиться взять.
Чем бы ни закончилась эта история, она давно превратилась в трагедию. И теперь брать детей из приютов будут ещё меньше.
Уважаемый Человек
1 час назад
Чем бы ни закончилась эта история, она давно превратилась в трагедию. И теперь брать детей из приютов будут ещё меньше
Теперь она уже превратилась в фарс ...
Уважаемый Человек
1 час назад
Сначала надо выяснить что происходит в зеленоградской опеке. Мы здесь живем. В первую очередь нас должен волновать наш Зеленоград.
В органах опеки происходит то же, что происходит во всем управлении соцзащиты после того, как руководителем управления с ноября, была назначена Супринович и иже с ней ...
ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ ... И Петросян на все это закрывает глаза
Уважаемый Человек
1 час назад
в связи с эти у меня возник генияльный план ...
В Москве есть по крайней мере 2 уважаемых человека с фамилией Петросян - это Евгений Ваганович и Владимир Аршакович ...
Один из них ВЕЛИКИЙ ЮМОРИСТ, а второй "великий юморист"
А что если, чисто гипотетически, предложить им поменяться ролями ??????
Я думаю пользы от первого будет гораздо больше, а вот от второго - это большой вопрос
Ирина M.
34 минуты назад
Бабки с лавки опять забыли о детях и считают чужие деньги((
Алина Антонова
14 минут назад
[quote]Время покажет.[/quote
Наташа, на самом деле здесь , да и вообще в стране не за Дель бьются. Бьются за законость действий всех ветвей власти, за пострадавших детей, за будущее страны. Просто не все оппоненты это понимают. Просто каждый из защитников детей понимает, что ситуация просто гротескная и бесправие видно невооруженным глазом. А чиновники пытаются отчистить мундир всеми силами.
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