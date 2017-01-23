В столичном департаменте социальной защиты населения (ДСЗН), которому подчиняются органы опеки, назвали основания для изъятия 10 января десяти детей из зеленоградской многодетной семьи Светланы Дель. В ответ на запрос Zelenograd.ru департамент перечислил документы, которые оформила при немедленном изъятии детей полиция. Анализируем их с юристом: от родителей не требовалась даже подпись.

Восемь детей, по данным ДСЗН, были изъяты из семьи на основании актов полиции о выявлении и учете беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, в соответствии с законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 24 июня 1999 № 120-ФЗ) и «Инструкцией по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ» (утверждена приказом МВД России № 845 от 15 октября 2013).

Еще двух детей изъяли на основании актов полиции о помещении несовершеннолетнего в спецучреждение для социальной реабилитации. Очевидно, речь идёт о двух усыновлённых детях и о восьмерых детях, которые состояли под опекой у Светланы Дель — юридически процедура изъятия для них отличалась. Акты составляли в ОМВД по районам Силино и Старое Крюково.

Это пока всё, чем власти аргументировали изъятие детей: акт о выявлении безнадзорных и акт о помещении в приют. Разобраться в их значении и в самой процедуре, согласно которой детей можно в одночасье забрать из семьи без согласия родителей, — и какую роль играют при этом полиция и опека, — Zelenograd.ru помогла юрист Анна Мишелова, доверенное лицо Светланы Дель.