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Башни 9 микрорайона и корпус 1803 включили в план капитального ремонта на этот год 24.01.2017 ZELENOGRAD.RU

В новый список домов, где пройдут капитальные работы, попали корпуса 905, 906, 908, 909, 913, 914, 915, 916, 917, 1803.

Обновленный список представлен на сайте московского Фонда капитального ремонта. В перечне работ в корпусах 9 микрорайона и 1803 пока указаны только ремонт фасада и крыши, остальное в стадии разработки проектной документации. Дома в 9 микрорайоне — это 16-этажные башни, построенные в 1974—1975 годах. Корпус 1803 построен по индивидуальному проекту в 2004 году компанией «Наш дом».

Эти дома добавили к 12-ти зеленоградским, где, по планам, капремонт должен был завершиться в 2016 году. Но работы начались только в сентябре, а в некоторых домах (например, в корпусе 148) — в декабре.

Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта, за которую москвичи каждый месяц платят взносы. Программа растянута на 30 лет. В башнях 9 микрорайона капремонт делали в 2010 году, а через пять лет восстанавливали плитку на фасадах. Жители этих корпусов, как и в большинстве зеленоградских домов, платят взносы в фонд капремонта, а не на специальный счет дома. Стоимость будущих работ в каждом из корпусов 9 микрорайона — в среднем 21 млн рублей, в корпусе 1803 — 12 млн. До попадания в нынешний список капремонт в этих домах (в том числе и ремонт кровли) планировался не раньше 2039 года.

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