Планы строительства были одобрены в 2012 году жителями Зеленограда на публичных слушаниях, а численный перевес голосов «за», обеспечили, среди прочих, коллективные подписи сотрудников «Ангстрема». В ходе слушаний стало известно, что под храм выделается 0,3 гектара возле стадиона «Ангстрем», фактически на берегу пруда. Территория является особо охраняемой природной, но теоретически можно выделить участок в новый объект с изменением назначения — сделать его «озелененной территорией ограниченного пользования». Что и собирались делать разработчики проекта. Новый статус позволил бы строить различные объекты, в том числе культовые сооружения.

Департамент природопользования остановил эти планы, поскольку участок «под храм» находится в водоохранной зоне реки Сходня, на природной территории, рассказала на публичных слушаниях правил землепользования и застройки главный архитектор округа Анжела Игнатьева. Видимо, статус земельного участка не изменили. Владыка Тихон (председатель правления фонда «Поддержки строительства храмов Москве») одобрил этот участок во время объезда мест, предлагаемых для строительства храмов, отметила Игнатьева.

В программе «200 храмов«, в рамках которой планировалось строительство, этой церкви уже нет. В Зеленограде фактически построили только один новый православный храм — напротив 14 микрорайона, в промзоне Александровка. Там проходят богослужения, но не завершены отделочные работы и только к началу нынешней зимы провели отопление — на пожертвования. Также в округе планируется строительство храмов в будущих 17 и 21 микрорайонах и на Филаретовской улице.

На городском пруду, рядом с местом для несостоявшегося храма, год назад начали строить развлекательный комплекс. Работы прекратились через полгода на стадии постройки монолитной коробки. Застройщик и арендатор участка — ООО «Лакки Ленд». Теперь недострои «украшают» оба берега пруда — на другой стороне стоит здание «первой очереди аквапарка«.