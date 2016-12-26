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Храм возле городского пруда решили не строить 26.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Строительство храма на городском пруду — рядом с недостроенным «развлекательным центром» и стадионом МИЭТ — отклонено московскими властями из-за принадлежности участка к природной территории.

Предложенное место расположения храма

Планы строительства были одобрены в 2012 году жителями Зеленограда на публичных слушаниях, а численный перевес голосов «за», обеспечили, среди прочих, коллективные подписи сотрудников «Ангстрема». В ходе слушаний стало известно, что под храм выделается 0,3 гектара возле стадиона «Ангстрем», фактически на берегу пруда. Территория является особо охраняемой природной, но теоретически можно выделить участок в новый объект с изменением назначения — сделать его «озелененной территорией ограниченного пользования». Что и собирались делать разработчики проекта. Новый статус позволил бы строить различные объекты, в том числе культовые сооружения.

Департамент природопользования остановил эти планы, поскольку участок «под храм» находится в водоохранной зоне реки Сходня, на природной территории, рассказала на публичных слушаниях правил землепользования и застройки главный архитектор округа Анжела Игнатьева. Видимо, статус земельного участка не изменили. Владыка Тихон (председатель правления фонда «Поддержки строительства храмов Москве») одобрил этот участок во время объезда мест, предлагаемых для строительства храмов, отметила Игнатьева.

В программе «200 храмов«, в рамках которой планировалось строительство, этой церкви уже нет. В Зеленограде фактически построили только один новый православный храм — напротив 14 микрорайона, в промзоне Александровка. Там проходят богослужения, но не завершены отделочные работы и только к началу нынешней зимы провели отопление — на пожертвования. Также в округе планируется строительство храмов в будущих 17 и 21 микрорайонах и на Филаретовской улице.

На городском пруду, рядом с местом для несостоявшегося храма, год назад начали строить развлекательный комплекс. Работы прекратились через полгода на стадии постройки монолитной коробки. Застройщик и арендатор участка — ООО «Лакки Ленд». Теперь недострои «украшают» оба берега пруда — на другой стороне стоит здание «первой очереди аквапарка«.

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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 16:13
Строительство храма на городском пруду — рядом с недостроенным «развлекательным центром» и стадионом МИЭТ — отклонено московскими властями из-за принадлежности участка к природной территории.
...
Департамент природопользования остановил эти планы, поскольку участок «под храм» находится в водоохранной зоне реки Сходня, на природной территории, рассказала на публичных слушаниях правил землепользования и застройки главный архитектор округа Анжела Игнатьева.
То есть строить в природной охранной зоне и водоохранной зоне можно строить только ТРЦ и стоянки для авто?
Math Math
Вчера, 16:45
Вот все и рассосалось, а какие горячие споры были в нашем сообчестве по поводу постройки культового сооружения :)
Kill Digit
Вчера, 17:17
какие горячие споры были в нашем сообчестве по поводу постройки культового сооружения :)
Пятёрочки, Верные, ТРЦ куда проще строятся, без всяких обсуждений. Берут и строят...
Ляляка Московская
Вчера, 19:41
То есть строить в природной охранной зоне и водоохранной зоне можно строить только ТРЦ и стоянки для авто?
Нет, ещё круче ! Многоэтажки , как на Чёрном озере .
Андрей Л*****
Вчера, 20:55
То есть строить в природной охранной зоне и водоохранной зоне можно строить только ТРЦ и стоянки для авто?
Ежели вы внимательнее изучите схему, то развлекательный центр там в зеленой линии (это землеотвод к мосту, там уже и так построено, хуже не будет), а храм влез в красную линию.
Вот все и рассосалось, а какие горячие споры были в нашем сообчестве по поводу постройки культового сооружения :)
А чего там спорить, я еще тогда говорил, что он в природоохранной зоне. Да и вообще, после того как РПЦ облажалась с храмов в 14, который им МЖК построил, с храмов в 16, где ни одного куба земли не вынули, им вообще про храмы лучше в епитрахль (я не матом ругаюсь, нормальный элемент одежды попа) молчать. Тупо в очередной раз станут посмешищем всего города. Я уже прям жду этого, а то храм в 14 уже особо не доставляет, да и 16 заезженная пластинка. Хочется новых эпикфейлов от местной епархии.
Rescuer Kozlov
Вчера, 23:54
А шо, таки у РПЦ в этом городе мало терминалов по приему налички от населения?
Андрей Л*****
4 часа назад
А шо, таки у РПЦ в этом городе мало терминалов по приему налички от населения?
Они завидуют Пятерочкам и Перекресткам, их больше. А тут по проекту храмов, абсолютно любых, что модульных, что в 16 на 3 тысячи человек, заложены церковные лавки. Надо ж расширять свою сбытовую сеть. Чисто бизнес, ничего личного.
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