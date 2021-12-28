Как сделать красивую фотографию салюта. Мастер-класс от фотографа Zelenograd.ru
Праздничные фейерверки в новогоднюю ночь запустят в Зеленограде в трёх точках в час ночи:
- Парк Победы
- Михайловский пруд
- Площадь Юности (островок безопасности между площадью и ЗАГСом)
В связи с этим на 20 минут (с 00:50 до 01:10) перекроют близлежащие улицы:
- Озерная аллея (от Центрального проспекта до Каштановой аллеи)
- Центральный проспект от корпуса 301А до корпуса 241
- улица Летчика Полагушина (в районе пересечения с Центральным проспектом)
- улица Юности (в районе пересечения с Центральным проспектом)
- у Михайловского пруда ограничений движения не будет, поскольку это пешеходная зона
Свою пиротехнику зеленоградское МЧС просит запускать на специально оборудованных площадках:
- площадка между корпусами 936 и 903
- площадка у Малого городского пруда (ориентир корпус 451)
- в 23 микрорайоне: пересечение Георгиевского проспекта и улицы Дмитрия Разумовского
- пляжная зона «Школьное озеро»
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