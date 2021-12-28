Праздничные фейерверки в новогоднюю ночь запустят в Зеленограде в трёх точках в час ночи:

Парк Победы

Михайловский пруд

Площадь Юности (островок безопасности между площадью и ЗАГСом)

В связи с этим на 20 минут (с 00:50 до 01:10) перекроют близлежащие улицы: