С началом теплой весны клещи покусали в Москве десятки человек. Более свежие данные Роспотребнадзор не раскрывает, но укусы из Зеленограда уже зафиксированы. Рассказываем, какие зоны отдыха в нашем городе уже обработали или планируют от этих насекомых, какие только предстоит.
Уже обработали — на общей площади 35,8 тысяч кв.м.:
- зона отдыха у Большого городского пруда
- зона отдыха у Школьного озера
- зона отдыха у Черного озера
- парк «Зеленый бор» в 23 микрорайоне
Обработают до конца мая — на общей площади 4,4 тысячи кв.м.:
- прилегающая территория к пруду «Быково болото» (около корпуса 158)
- территория у пруда на реке Ржавке
- Площадь Юности
- Озерная аллея
- Дендропарк
- бульварная зона 15 микрорайона
- бульварная зона 16 микрорайона
Обработают до конца сентября — на общей площади 6 тысяч кв.м.:
- территория в деревне Рожки
- территория в деревне Медведки
Территории у озер должны входить в водоохранную зону, ее ширина по Водному кодексу должна составлять 50 метров. В этих местах обработка от клещей химикатами запрещена — профилактика проводится только в формате покоса травы до высоты 5-8 см. В лесопарках для этих целей также убирают сухостой и валежник, обрезают кустарники.
Обрабатывать территорию от клещей начали 17 мая. В зеленых зонах городского парка в Солнечногорске рано утром распылили специальный раствор. Также в округе обработают набережную озера Сенеж. Общая площадь обработки составит порядка 12 га.
От клещей обезопасят также участки вблизи школы, детского сада и спортивного стадиона в Луневском теруправлении. Общая площадь обработки участков здесь — более 30 тысяч кв.м.
Жительница 3-го микрорайона Ольга рассказала «Зеленоград.ру», что после каждой прогулки они снимают с собаки по 4-5 клещей. В «Жилищнике» ей посоветовали «походить по городу, пособирать в банку клещей, сдать их за свой счет на анализ, и если там будут энцефалитные клещи, привозить их самой в Роспотребнадзор». После этого, видимо, на территории проведут обработку.
Впрочем, в префектуре сообщали ранее, что Роспотребнадзор и сам берет клещей на анализ: при выявлении насекомых боррелиозом, инфицированных боррелиозом или энцефалитом, территорию, где их нашли, обработают. Другие способы профилактики: покос травы, уборка сухостоя, ликвидации свалок и скоплений бытового мусора.