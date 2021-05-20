Места обработки в Солнечногорском округе

Обрабатывать территорию от клещей начали 17 мая. В зеленых зонах городского парка в Солнечногорске рано утром распылили специальный раствор. Также в округе обработают набережную озера Сенеж. Общая площадь обработки составит порядка 12 га.

От клещей обезопасят также участки вблизи школы, детского сада и спортивного стадиона в Луневском теруправлении. Общая площадь обработки участков здесь — более 30 тысяч кв.м.