Где могут вытащить клеща и сделать укол иммуноглобулина

В памятке на сайте горбольницы в Зеленограде указано, что вытаскивать клеща самому нецелесообразно: есть риск удалить насекомое не полностью, из-за чего возможны осложнения. Если вы опасаетесь вытаскивать клеща сами, нужно обратиться в травмпункт — насекомое удалят там.

В Зеленограде травмпункт расположен в корпусе 2042, телефон: 8-499-210-24-56. Он работает ежедневно и круглосуточно. Детский травмпункт работает в корпусе 1513, ежедневно с 8 до 22 часов, телефон: 8-499-729-90-10.

Если попасть к врачу не получается или вы уверены в своих силах, попробуйте удалить клеща самостоятельно, выкрутив аккуратными вращательными движениями. Еще можно подвести нитку под брюшко и завязать ее узлом, потянуть, медленно вращая и стараясь не оторвать брюшко от хоботка с челюстями. Также можно использовать пинцет. Ранку после извлечения нужно смазать спиртом или йодом.