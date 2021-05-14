В парках и зонах отдыха активизировались клещи. В нашем справочном материале отвечаем на самые важные вопросы: что делать сразу после укуса, куда идти, если не решаетесь вытащить клеща самостоятельно, и где делают анализ насекомого на инфекции.
Отдельные разновидности клещей могут переносить инфекционные заболевания, самые распространенные в России — клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Эти инфекции поражают спинной и головной мозг, в запущенных случаях болезнь может привести к инвалидности и даже смерти. Энцефалит переносят около шести процентов клещей, но смертность от него довольно высокая: погибают два процента зараженных пациентов. Боррелиозом заражены 15 процентов клещей, но чтобы передать инфекцию человеку, насекомому нужно присосаться к коже примерно на сутки. Заразиться инфекцией от клеща можно через укус, или если зараженное насекомое раздавить и размазать по коже.
В памятке на сайте горбольницы в Зеленограде указано, что вытаскивать клеща самому нецелесообразно: есть риск удалить насекомое не полностью, из-за чего возможны осложнения. Если вы опасаетесь вытаскивать клеща сами, нужно обратиться в травмпункт — насекомое удалят там.
В Зеленограде травмпункт расположен в корпусе 2042, телефон: 8-499-210-24-56. Он работает ежедневно и круглосуточно. Детский травмпункт работает в корпусе 1513, ежедневно с 8 до 22 часов, телефон: 8-499-729-90-10.
Если попасть к врачу не получается или вы уверены в своих силах, попробуйте удалить клеща самостоятельно, выкрутив аккуратными вращательными движениями. Еще можно подвести нитку под брюшко и завязать ее узлом, потянуть, медленно вращая и стараясь не оторвать брюшко от хоботка с челюстями. Также можно использовать пинцет. Ранку после извлечения нужно смазать спиртом или йодом.
Но после стоит все равно обратиться к врачу-инфекционисту по месту жительства (в случае укуса ребенка — к педиатру). Это нужно, чтобы факт укуса зафиксировали и выдали вам направление на лабораторное исследование на боррелиоз методом ИФА. Оно назначается не ранее третьей недели от момента присасывания клеща и проводится в поликлинике по месту жительства.
Также врач решит, нужно ли вводить специфический иммуноглобулин после укуса. Обычно укол делают, если клещ укусил в эндемичном по этому заболеванию районе (то есть на природной зоне, где опасность заражения выше, чем в других местах), а пациент не привит от клещевого вирусного энцефалита или сделал менее двух прививок. Эндемичны по энцефалиты рядом с Зеленоградом — Дмитровский район Московской области, и часть Тверской области, в том числе Конаковский и Лихославльский районы. Клещи-переносчики боррелиоза встречаются и в Зеленограде.
Иммуноглобулин вводят в первые 96 часов после укуса. Экстренная иммунопрофилактика клещевого вирусного энцефалита не привитым лицам проводится круглосуточно при наличии следующих симптомов:
- повышение температуры тела
- проявления интоксикационного синдрома
- наличие эритемы (покраснение кожи в виде кольца или овального пятна вокруг укуса клеща)
Взрослым в этом случае помогут в инфекционной клинической больнице №2 по адресу: Москва, 8-я улица Соколиной горы д. 15. Телефоны: 8-495-366-84-68, 8-495-365-01-47
Детям иммуноглобулин введут в травмпункте городской клинической больницы №13 им. Н.Ф. Филатова по адресу: Москва, улица Садово-кудринская, д. 15, корпус 2. Телефон: 8-499-254-34-30.
Если симптомы заболевания проявились позднее, детей предлагается вести к педиатру по месту жительства, взрослым — получать направление в поликлинике по месту жительства, чтобы пройти консультацию в инфекционной клинической больнице №1 по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 63, телефон 8-495-490-14-40.
Иксодового клеща можно проверить на наличие возбудителей инфекций, передающихся человеку: боррелиоза, вирусного клещевого энцефалита, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза. Анализ проводится методом ПЦР.
Живых клещей примут по следующим адресам:
- Графский переулок, д. 4/9 — микробиологическая лаборатория отделения особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии. Телефон: 8-495-687-40-47;
- Варшавское шоссе, д.19а — лаборатория особо опасных инфекций отдела Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Телефон: 8-495-954-45-36.
До сдачи в лабораторию не нужно смазывать клещей маслом или кремом, зеленкой, йодом, спиртом и так далее. Извлеченное насекомое помещают в чистую пробирку, пузырек или баночку, а туда можно бросить травинку и смоченную водой бумагу для повышения влажности. Хранить клеща до сдачи на анализ в таких условиях можно не более двух суток.
Инвитро. Здесь проводится комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз и клещевой энцефалит. Цена: 1590 рублей, срок исполнения — до четырех рабочих дней. Сюда можно сдать как живых, так и мертвых клещей: главное, чтобы он не высох. Доставить клеща на анализ можно не позднее дня снятия с кожи. Адреса в Зеленограде: корпус 2024; площадь Юности, 2, стр. 1. Телефон: 8-495-363-03-63.
Гемотест. Здесь проводится комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз. Цена: 2590 рублей, срок проведения анализа — два дня. Здесь рекомендуют сдавать живого клеща, отмечая, что в холодильнике его можно хранить не более месяца, мертвого — не более пяти суток. Адреса в Зеленограде: корпуса 1824, 251 и 622. Телефон: 8-800-550-13-13.
CMD. Здесь проводится комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз. Цена: 1990 рублей, срок выполнения — 1-2 дня. В клинике советуют сохранить клеща для проведения исследования в максимально неповрежденном состоянии. Оптимально исследовать клеща в первые 24 часа с момента снятия, хранить при температуре +4-8 градусов. Адреса в Зеленограде: корпуса 1801Б, 250. Телефоны: 8-495-120-13-12, 8-800-707-78-81.