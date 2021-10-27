Будут ли работать центры госуслуг «Мои Документы» и загсы?

Получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru.

Очно в 25 дежурных центрах «Мои Документы» будут оказывать услуги только по расторжению брака (по ранее поданным заявлениям) и регистрации смерти. В Зеленограде это МФЦ в корпусе 337. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет прямо в роддоме.

Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней.

Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить в неторжественной обстановке без гостей и фотографов. Ношение масок при этом остается обязательным.