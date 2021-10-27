Отвечаем на главные вопросы о работе медицины, общественного транспорта, магазинов, госуслуг и других организаций в «нерабочие дни» с 28 октября по 7 ноября. Это справочный материал, он будет дополняться.
Все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь.
Да, аптеки и аптечные пункты продолжат работу в нерабочие дни.
Да, вакцинация и проведение экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг продолжатся. График работы пунктов вакцинации можно найти на портале mos.ru. В Зеленограде экспресс-тестирование на коронавиирус делают в МФЦ в корпусе 337. Вакцинируют — в поликлиниках. А вот пункты вакцинации в торговых центра рядом с Зеленоградом — в «Зеленопарке» и возле андреевского «Ашана» работать не будут.
Смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30 процентов от ассортимента. Продолжают работать магазины зоотоваров и оптики. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.
Горожане старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться на горячую линию телефону 8-495-870-45-09. После получения заявки социальные помощники принесут на дом нужные товары первой необходимости, продукты и лекарства.
Кроме того, с 28 октября по 7 ноября добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям города старше 60 лет, соблюдающим домашний режим. Москвичи, которым в нерабочие дни будет необходима помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.
Нет, они будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку. Принимать посетителей смогут только рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты. Важное условие — они будут доступны только постояльцам и сотрудникам.
Городские, федеральные и частные школы, а также школы дополнительного и спортивного образования уходят на каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будут организованы дежурные группы.
Получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru.
Очно в 25 дежурных центрах «Мои Документы» будут оказывать услуги только по расторжению брака (по ранее поданным заявлениям) и регистрации смерти. В Зеленограде это МФЦ в корпусе 337. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет прямо в роддоме.
Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней.
Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить в неторжественной обстановке без гостей и фотографов. Ношение масок при этом остается обязательным.
Нет. Не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.
Плановую помощь продолжат оказывать медицинские организации. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней.
Жители, как обычно, смогут гулять в парках и на детских площадках. Ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в торговых центрах.
Кроме того, будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улицах).
Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут.
Исключение — мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором по Москве.
Нет, работа кинотеатров временно приостанавливается. Также будут закрыты концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки.
В Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме.
При этом важно соблюдать все санитарные требования — носить маску или респиратор, соблюдать социальную дистанцию.
Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте.
Абонементные билеты на пригородные поезда МТППК будут работать следующим образом:
- абонементы «Рабочего дня» будут действовать 28 и 29 октября, а также 1, 2 и 3 ноября
- абонементы «Выходного дня» будут действовать с 29 октября по 1 ноября и с 3 по 8 ноября
В нерабочие дни 28 и 29 октября, а также 1, 2 и 3 ноября пригородные поезда МТППК на участке Москва — Тверь (Конаково) продолжат ходить по графику рабочего дня.
Пассажиры, у которых из-за объявления нерабочих дней отпала необходимость в приобретённых ранее абонементах, могут обратиться в кассу для возврата денежных средств за неиспользованные дни. Это необходимо сделать до окончания срока действия абонемента — чем раньше, тем больше дней будет компенсировано.
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