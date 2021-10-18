Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в понедельник в МФЦ района Савелки — корпус 337. Он работает с 8 до 20 часов.

Экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу проводится методом иммунохроматографического анализа (экспресс-тестирование ИХА). Мазок берется из полости носа, это безболезненно. Это обычный экспресс-тест, который можно купить в аптеке и использовать дома.

Для тестирования понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС (при наличии). Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

Экспресс-тестирование проводится без записи. Результат будет готов через 15 минут.

Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтвержденным фактом заболевания ковидом Для подтверждения заболевания вам сразу бесплатно сделают ПЦР-тест. Результат будет готов через один-три дня. Это время вы должны провести на самоизоляции. Результат ПЦР-теста можно будет посмотреть в электронной медицинской карте. Кроме того, он придет в виде смс-сообщения на ваш номер телефона. Результаты ПЦР-теста также отправят в вашу поликлинику. Если ПЦР-тест будет положительным, вам нужно продолжать оставаться дома до прихода врача. Вас осмотрят, назначат лечение и откроют больничный.