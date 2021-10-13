С 14 октября в десяти московских школах начнут делать тесты на коронавирус. Каждый школьник и воспитанник дошкольных групп будет должен раз в две недели проходить экспресс-тестирование или с такой же периодичностью предоставлять справки об отрицательном ПЦР-тесте — то есть нельзя вообще отказаться от проведения тестирования и продолжить ходить в школу. По итогам эксперимента мэрия рассмотрит возможность распространения этой практики на другие образовательные организации.
Тестирование будут проводить по предварительно составленному расписанию в классах во второй половине урока или во время классного часа, в дошкольных группах — в удобное время в течение дня. Взятие биоматериала у учеников одного класса должно занимать не более 25 минут.
Экспресс-тестирование — не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста, утверждают в мэрии.
Для проведения теста ватной палочкой из носа берётся мазок. Эту процедуру может проводить медперсонал, сотрудники школы, старшеклассники или родители самостоятельно (для этого им надо приехать в назначенное школой время и провести тест своему ребенку в присутствии учителя). Результат будет готов через 15 минут.
«Положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача» , — добавила заммэра Анастасия Ракова.
По сути тестирования станет обязательным: либо делаешь экспресс-тест в школе, либо приносишь результат ПЦР, либо лишаешься «допуска на занятия». Похожая процедура сейчас действует с тестами на туберкулёз: или проба в школе, или исследование в туберкулезном диспансере, либо недопуск.
Такие тесты определяют наличие антител класса IgM и IgG к коронавирусу в крови, в сыворотке и плазме крови человека. В начале недели Собянин сказал, что в ближайшее время в торговых центрах и МФЦ появятся бесплатные пункты для экспресс-тестирования.
В то же время в первые дни болезни в крови может вообще не быть антител: организм еще не успел выработать ответ на вирус. Поэтому такие экспресс-тесты не рекомендуют использовать для диагностики коронавируса в раннем периоде, первые антитела появляются через 4-6 дней.
«Положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача» , — говорит заммэра Анастасия Ракова. Решение о дальнейших шагах будет приниматься по результатам обследования.
- о положительном результате теста сразу сообщат родителям
- ребёнка направят домой (в сопровождении родителей или самостоятельно, если он старшеклассник)
- школа оперативно передаст информацию в поликлинику
- поликлиника направит врача на дом — в этот же или на следующий день
- врач осмотрит ребенка, уточнит самочувствие, проверит на наличие симптомов ОРВИ и возьмет два дополнительных теста (повторный экспресс-тест и ПЦР-тест)
Если второй экспресс-тест будет отрицательным, нужно дождаться результата ПЦР-теста (1-2 дня). При симптомах ОРВИ врач сразу назначит лечение. До результатов ПЦР-теста класс ребенка продолжает учиться в школе, и если он будет отрицательным, ребенок вернётся в школу.
Если второй экспресс-тест (в совокупности с клинической картиной) или ПЦР будет положительным, это подтвердит предположение о заражении ковидом, врач назначит лечение, выпишет рецепт на лекарства, бесплатно протестирует всех членов и оформит больничный. Класс ребенка отправят на 14-дневный карантин — другие дети из его класса в это время будут учиться дистанционно.
С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тысяч детей. За последний месяц школьники заболевали в 2,5 раза больше, чем в предыдущий. Госпитализированы более 280 детей с сентября, сообщил оперштаб.
«Особенно важно вести тестирование в школах, — считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, — ведь дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность».
В Москве, по словам Собянина, «ситуация далека от пиковых значений, но при этом остается сложной». За последнюю неделю выявляемость коронавируса выросла на 30%. Из развернутых для пациентов с ковидом 12,5 тысячи коек занято восемь тысяч.
Мнения наших читателей относительно этого решения разделились: только половина участников опроса согласна с проведением экспресс-тестов в школах. «Сегодня вас тест попросят сделать, завтра на детях принудительно вакцину испытают» , — опасается Ольга Д. Некоторые комментаторы, в свою очередь, не доверяют тестам на антитела и считают, что на них «распилят бабло».