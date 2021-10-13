Как это будет организовано

Тестирование будут проводить по предварительно составленному расписанию в классах во второй половине урока или во время классного часа, в дошкольных группах — в удобное время в течение дня. Взятие биоматериала у учеников одного класса должно занимать не более 25 минут.

Экспресс-тестирование — не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста, утверждают в мэрии.

Для проведения теста ватной палочкой из носа берётся мазок. Эту процедуру может проводить медперсонал, сотрудники школы, старшеклассники или родители самостоятельно (для этого им надо приехать в назначенное школой время и провести тест своему ребенку в присутствии учителя). Результат будет готов через 15 минут.

«Положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача» , — добавила заммэра Анастасия Ракова.

По сути тестирования станет обязательным: либо делаешь экспресс-тест в школе, либо приносишь результат ПЦР, либо лишаешься «допуска на занятия». Похожая процедура сейчас действует с тестами на туберкулёз: или проба в школе, или исследование в туберкулезном диспансере, либо недопуск.

Такие тесты определяют наличие антител класса IgM и IgG к коронавирусу в крови, в сыворотке и плазме крови человека. В начале недели Собянин сказал, что в ближайшее время в торговых центрах и МФЦ появятся бесплатные пункты для экспресс-тестирования.

В то же время в первые дни болезни в крови может вообще не быть антител: организм еще не успел выработать ответ на вирус. Поэтому такие экспресс-тесты не рекомендуют использовать для диагностики коронавируса в раннем периоде, первые антитела появляются через 4-6 дней.