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Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус запустили в Москве. Вот где его можно пройти (кроме Зеленограда) 11.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Бесплатный экспресс-тест на коронавирус можно сделать в 20 точках Москвы с 11 октября. Тестирование доступно в МФЦ, центрах госуслуг и нескольких торговых центрах. Зеленограда в перечне адресов почему-то нет. Мы уточним в департаменте здравоохранения, когда в нашем городе появится такая возможность и где можно будет сделать тест.

Зачем проходить тестирование

Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу — это скрининговый метод. Они за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Эффективность таких тестов — 85%, число ложноположительных реакций — около 2%. Результаты такого теста будут вноситься в общую информационную систему мэрии Москвы, чтобы быстро отреагировать на человека с положительным тестом.

Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт, для ребенка — свидетельство о рождении. Детей тестируют только в присутствии родителей, уточняют в департаменте здравоохранения.

В мэрии такой экспресс-тест называют инструментом самопроверки для социально ответственных горожан. Его предлагается делать, например, перед поездкой к пожилым родственникам, чтобы убедиться в своей безопасности для окружающих. Также это способ избежать или отложить введение «жестких ограничений», «не лишать горожан привычного образа жизни и не наносить вред экономике».

«В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса» , — сказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Недавно Сергей Собянин анонсировал введение экспресс-тестирования в школах. Голоса читателей «Зеленоград.ру» по вопросу, стоит ли эта мера возможности не уходить на карантин, разделились поровну.

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Что будет, если тест окажется положительным?

После получения положительного результата человека попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник сразу возьмет у него ПЦР-тест. Это будет бесплатно.

Затем человека попросят сразу же отправиться домой, по возможности минимизировать контакты: например, ехать на такси и оставаться дома до получения результата ПЦР-теста. Он будет готов в течение суток. Также, сообщается в телеграм-канале оперштаба по ковиду, нужно будет подписать «согласие на нахождение дома». Что это за документ и есть ли у него юридическая сила, не уточняется.

Результаты ПЦР-теста придут в смс-сообщении, а также отобразятся в электронной медкарте. Если его результат окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

Если ПЦР-тест окажется отрицательным, можно будет возвращаться к нормальной жизни.

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Где сделать текст за пределами Зеленограда (в большой Москве)

Флагманские офисы «Мои Документы» — ежедневно с 10 утра до 10 вечера:

  • Северный административный округ: ТРЦ Метрополис, Ленинградское шоссе, 16а, строение 8
  • ЦАО: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская набережная, 2
  • ЮЗАО: ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, 1
  • ЮВАО: в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, 2, корпус 3
  • ЮАО: ТЦ Columbus, Кировоградская улица, 13А)
  • ВАО: ТРЦ Щелковский, Щелковское шоссе, 75

Центры госуслуг районов ежедневно с 8 до 20 часов:

  • Митино: Новотушинский проезд, 10
  • Крылатское: Рублевское шоссе, 42к1
  • Лосиноостровский: Изумрудная, 18
  • Некрасовка: Маресьева, 1

Торговые центры и общественные пространства по графику их работы:

  • «Калейдоскоп»: Сходненская, 56 (метро Сходненская)
  • ГУМ: Красная площадь, 3
  • ЦУМ: Петровка, 2
  • «РИО» на Дмитровском шоссе, 163А
  • «РИО» на Ленинском проспекте, 109
  • «Л-153»: Люблинская улица, 153
  • «Ереван Плаза»: Большая Тульская улица, 13
  • «Океания»: Кутузовский проспект, 57
  • «Щука»: Щукинская, 42
  • Фудмолл «ДЭПО»: улица Лесная, 20

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Метки:
коронавирус
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