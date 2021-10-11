Бесплатный экспресс-тест на коронавирус можно сделать в 20 точках Москвы с 11 октября. Тестирование доступно в МФЦ, центрах госуслуг и нескольких торговых центрах. Зеленограда в перечне адресов почему-то нет. Мы уточним в департаменте здравоохранения, когда в нашем городе появится такая возможность и где можно будет сделать тест.
Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу — это скрининговый метод. Они за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Эффективность таких тестов — 85%, число ложноположительных реакций — около 2%. Результаты такого теста будут вноситься в общую информационную систему мэрии Москвы, чтобы быстро отреагировать на человека с положительным тестом.
Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт, для ребенка — свидетельство о рождении. Детей тестируют только в присутствии родителей, уточняют в департаменте здравоохранения.
В мэрии такой экспресс-тест называют инструментом самопроверки для социально ответственных горожан. Его предлагается делать, например, перед поездкой к пожилым родственникам, чтобы убедиться в своей безопасности для окружающих. Также это способ избежать или отложить введение «жестких ограничений», «не лишать горожан привычного образа жизни и не наносить вред экономике».
«В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса» , — сказала вице-мэр Анастасия Ракова.
Недавно Сергей Собянин анонсировал введение экспресс-тестирования в школах. Голоса читателей «Зеленоград.ру» по вопросу, стоит ли эта мера возможности не уходить на карантин, разделились поровну.
После получения положительного результата человека попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник сразу возьмет у него ПЦР-тест. Это будет бесплатно.
Затем человека попросят сразу же отправиться домой, по возможности минимизировать контакты: например, ехать на такси и оставаться дома до получения результата ПЦР-теста. Он будет готов в течение суток. Также, сообщается в телеграм-канале оперштаба по ковиду, нужно будет подписать «согласие на нахождение дома». Что это за документ и есть ли у него юридическая сила, не уточняется.
Результаты ПЦР-теста придут в смс-сообщении, а также отобразятся в электронной медкарте. Если его результат окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.
Если ПЦР-тест окажется отрицательным, можно будет возвращаться к нормальной жизни.
Флагманские офисы «Мои Документы» — ежедневно с 10 утра до 10 вечера:
- Северный административный округ: ТРЦ Метрополис, Ленинградское шоссе, 16а, строение 8
- ЦАО: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская набережная, 2
- ЮЗАО: ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, 1
- ЮВАО: в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, 2, корпус 3
- ЮАО: ТЦ Columbus, Кировоградская улица, 13А)
- ВАО: ТРЦ Щелковский, Щелковское шоссе, 75
Центры госуслуг районов ежедневно с 8 до 20 часов:
- Митино: Новотушинский проезд, 10
- Крылатское: Рублевское шоссе, 42к1
- Лосиноостровский: Изумрудная, 18
- Некрасовка: Маресьева, 1
Торговые центры и общественные пространства по графику их работы:
- «Калейдоскоп»: Сходненская, 56 (метро Сходненская)
- ГУМ: Красная площадь, 3
- ЦУМ: Петровка, 2
- «РИО» на Дмитровском шоссе, 163А
- «РИО» на Ленинском проспекте, 109
- «Л-153»: Люблинская улица, 153
- «Ереван Плаза»: Большая Тульская улица, 13
- «Океания»: Кутузовский проспект, 57
- «Щука»: Щукинская, 42
- Фудмолл «ДЭПО»: улица Лесная, 20