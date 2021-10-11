Зачем проходить тестирование

Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу — это скрининговый метод. Они за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Эффективность таких тестов — 85%, число ложноположительных реакций — около 2%. Результаты такого теста будут вноситься в общую информационную систему мэрии Москвы, чтобы быстро отреагировать на человека с положительным тестом.

Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт, для ребенка — свидетельство о рождении. Детей тестируют только в присутствии родителей, уточняют в департаменте здравоохранения.

В мэрии такой экспресс-тест называют инструментом самопроверки для социально ответственных горожан. Его предлагается делать, например, перед поездкой к пожилым родственникам, чтобы убедиться в своей безопасности для окружающих. Также это способ избежать или отложить введение «жестких ограничений», «не лишать горожан привычного образа жизни и не наносить вред экономике».

«В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса» , — сказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Недавно Сергей Собянин анонсировал введение экспресс-тестирования в школах. Голоса читателей «Зеленоград.ру» по вопросу, стоит ли эта мера возможности не уходить на карантин, разделились поровну.