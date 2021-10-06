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В московских школах хотят делать экспресс-тесты на коронавирус. Это позволит не отправлять классы на карантин 06.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Мэрия планирует проводить в школах экспресс-тестирование на коронавирус, чтобы избежать закрытия учреждений. Сейчас класс, в котором есть заболевший ученик, отправляют на двухнедельный карантин, на дистанционное обучение.

Об этом предложении сообщил Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина: «Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ».

Когда начнется внедрение тестирования, не сообщается. Также пока неясно, как часто будут проверять учеников, всех или выборочно (с симптомами ОРВИ), попадут ли под проверки учителя и администрация школы. По данным мэрии, более 80% московских работников образования полностью вакцинировались.

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Что такое экспресс-тесты

Экспресс-тесты определяют наличие антител класса IgM и IgG к коронавирусу в крови, в сыворотке и плазме крови человека. В начале недели Собянин сказал, что в ближайшее время в торговых центрах и МФЦ появятся бесплатные пункты для экспресс-тестирования.

Результаты такого теста можно получить через 10-20 минут, они будут вноситься в общую информационную систему мэрии Москвы, чтобы быстро отреагировать на человека с положительным тестом. Врач московской поликлиники 219 Ирина Трасковецкая сказала, что после подтверждения диагноза пациенты получают необходимые медикаменты уже в кабинете врача, который сделал экспресс-тест.

В то же время в первые дни болезни в крови может вообще не быть антител: организм еще не успел выработать ответ на вирус. Поэтому такие экспресс-тесты не рекомендуют использовать для диагностики коронавируса в раннем периоде, первые антитела появляются через 4-6 дней.

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Меры против коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным рассказала, что ситуация с коронавирусом в России сейчас хуже, чем год назад. Так, заболеваемость уже в три раза превышает значения прошлой осени, а среди детей она «возросла кратно», передает ТАСС.

По мнению Голиковой, рост заболеваемости среди детей связан «в основном с распространением инфекции в семьях, несвоевременным обращением к врачу и самолечением».

В Москве, по словам Собянина, «ситуация далека от пиковых значений, но при этом остается сложной». За последнюю неделю выявляемость коронавируса выросла на 30%. Из развернутых для пациентов с ковидом 12,5 тысячи коек занято восемь тысяч.

Федеральное правительство для борьбы с ковидом рекомендует регионам расширять практику применения QR-кодов. Например, сделать их обязательными для посещения мероприятий и при необходимости распространять коды на другие сферы общественной жизни. Также Голикова посоветовала проводить больше розыгрышей денежных призов для вакцинированных.

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Согласны ли вы с проведением экспресс-тестов на ковид, чтобы детей не отправляли на карантин?
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Метки:
дети, коронавирус, школы
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Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
Когда начнется внедрение тестирования, не сообщается.
Собяни заявил "неделя-полторы и всё будет".
Поэтому такие экспресс-тесты не рекомендуют использовать для диагностики коронавируса в раннем периоде, первые антитела появляются через 4-6 дней.
То есть будут продолжать пилить бюджет неэффективным расходованием средств...
Также Голикова посоветовала проводить больше розыгрышей денежных призов для вакцинированных.
За чей счёт банкет и будут ли четкие правила с указанием вероятности выигрыша? Ну да ладно и так понятно, что лишь замануха.
Результаты такого теста можно получить через 10-20 минут, они будут вноситься в общую информационную систему мэрии Москвы
А если тест соврёт, то потом не отпинаешься от самоизоляции.
Опять же этот тест требует крови, но делать постоянно проколы в пальцах детям? Можно конечно сказать, что диабетики чаще берут кровь для определения сахара в крови, в том числе и дети.
Александр Эрлих
6 часов назад
Опять же этот тест требует крови
Есть такие же экспресс-тесты по мазку из носа.
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