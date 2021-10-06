Мэрия планирует проводить в школах экспресс-тестирование на коронавирус, чтобы избежать закрытия учреждений. Сейчас класс, в котором есть заболевший ученик, отправляют на двухнедельный карантин, на дистанционное обучение.

Об этом предложении сообщил Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина: «Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ».

Когда начнется внедрение тестирования, не сообщается. Также пока неясно, как часто будут проверять учеников, всех или выборочно (с симптомами ОРВИ), попадут ли под проверки учителя и администрация школы. По данным мэрии, более 80% московских работников образования полностью вакцинировались.