Всем пациентам симптомами ОРВИ с 1 октября будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, которое занимает 10-20 минут. При положительном результате больной будет обязан соблюдать самоизоляцию. Врач сразу определит схему лечения и выдаст лекарства. Также анализ возьмут у всех, кто проживает с пациентом с подтверждённым ковидом. При этом экспресс-тест не заменяет ПЦР-тестирование, а дополняет его.

В июле экспресс-тестирование на антиген начали проводить в тестовом режиме, сейчас же оно стало обязательным для всех пациентов с симптомами вирусного заболевания. По словам руководителя Оперативного штаба, у экспресс тестов высокая чувствительность — в 85% случает их результат совпадает с более точным ПЦР-анализом.

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