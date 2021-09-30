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Всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на коронавирус 30.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Всем пациентам симптомами ОРВИ с 1 октября будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, которое занимает 10-20 минут. При положительном результате больной будет обязан соблюдать самоизоляцию. Врач сразу определит схему лечения и выдаст лекарства. Также анализ возьмут у всех, кто проживает с пациентом с подтверждённым ковидом. При этом экспресс-тест не заменяет ПЦР-тестирование, а дополняет его.

В июле экспресс-тестирование на антиген начали проводить в тестовом режиме, сейчас же оно стало обязательным для всех пациентов с симптомами вирусного заболевания. По словам руководителя Оперативного штаба, у экспресс тестов высокая чувствительность — в 85% случает их результат совпадает с более точным ПЦР-анализом.

Заболеваемость коронавирусом в Москве снова начала стремительно расти. За 29 сентября в столице выявили три тысячи новых случаев заболевания, 65 человек умерло. Москва снова вышла на первое место по количеству заболевших.

Мэрия готовится к четвертой волне ковида. «При необходимости» снова введут ограничения. В Оперштабе указали, что рост заболеваемости связан с массовым возвращением жителей из отпусков и с дач.

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Метки:
коронавирус
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