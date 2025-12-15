Новые экспонаты времён Великой Отечественной войны появились в Музее Матушкино 15.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Музейную коллекцию в корпусе 161 пополнили предметы солдатской и бытовой утвари, каски, кувшин, элементы снаряжения, а также элемент винтовки Мосина — оружия, с которым советские воины вступали в бой в 1941 году, защищая Москву на рубеже 41 километра у деревни Матушкино.

Экспонаты передала жительница Зеленограда Ирина Александровна Колтукова, у которой они долгое время пролежали в гараже, а когда-то были обнаружены в ходе поисковой операции.
После пополнения фондов в музее практически завершилось обновление экспозиции. Здесь заменили подписи к экспонатам — они стали более понятными, современными и удобными для восприятия.

Увидеть новые экспонаты, а также диораму исчезнувшей деревни Матушкино, портреты и быт местных жителей можно на экскурсиях. Экскурсии проходят по будням, по предварительной записи, и длятся от одного до полутора часов — их проводит хранитель выставки для групп до 10-15 человек, возможны и индивидуальные посещения. Запись на экскурсии через «Объединение культурных центров Зеленограда» +7-499-735-98-90

Подробнее о музее

Музей Матушкино был открыт в 1999 году по инициативе Бориса Ларина — старожила деревни Матушкино и почётного жителя Зеленограда. Сегодня музей продолжает работать как локальный исторический проект, основанный на воспоминаниях жителей и предметах, переданных горожанами.

Центральное пространство в музее занимает диорама деревни Матушкино до войны. Она воссоздаёт облик деревни на ноябрь 1941 года — 72 дома и 464 жителя. Диораму создал сам Ларин — в момент вступления немецких войск в деревню ему было почти девять лет. Все домики выполнены вручную, с индивидуальными деталями — на эту работу ушло около трёх лет. Макет подсвечивается, благодаря чему хорошо различимы отдельные элементы застройки.

В этом же зале размещены портреты жителей довоенного Матушкино. На другой стене — фотографии матерей-героинь, женщин, которые в те годы воспитывали около десяти детей и более. Рядом выставлено множество предметов времён Великой Отечественной войны.

Во втором зале — быт матушкинцев: предметы повседневной жизни конца XIX — начала XX века, мебель, утварь и фотографии. Третий зал посвящён более позднему периоду — продукции зеленоградских предприятий, включая образцы электроники, телефоны и счётную технику.

