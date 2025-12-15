Подробнее о музее

Музей Матушкино был открыт в 1999 году по инициативе Бориса Ларина — старожила деревни Матушкино и почётного жителя Зеленограда. Сегодня музей продолжает работать как локальный исторический проект, основанный на воспоминаниях жителей и предметах, переданных горожанами.

Центральное пространство в музее занимает диорама деревни Матушкино до войны. Она воссоздаёт облик деревни на ноябрь 1941 года — 72 дома и 464 жителя. Диораму создал сам Ларин — в момент вступления немецких войск в деревню ему было почти девять лет. Все домики выполнены вручную, с индивидуальными деталями — на эту работу ушло около трёх лет. Макет подсвечивается, благодаря чему хорошо различимы отдельные элементы застройки.

В этом же зале размещены портреты жителей довоенного Матушкино. На другой стене — фотографии матерей-героинь, женщин, которые в те годы воспитывали около десяти детей и более. Рядом выставлено множество предметов времён Великой Отечественной войны.

Во втором зале — быт матушкинцев: предметы повседневной жизни конца XIX — начала XX века, мебель, утварь и фотографии. Третий зал посвящён более позднему периоду — продукции зеленоградских предприятий, включая образцы электроники, телефоны и счётную технику.