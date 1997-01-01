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Спектакль «Огниво» — премьера в «Ведогонь-театре» 3 ноября,4 ноября,18 ноября Ведогонь-театр Возраст 7+
Фото: Алина Паскеева / Ведогонь-театр

Хороший спектакль для детей — это всегда многослойный спектакль. Ведь вместе с ребёнком часто приходят в театр и взрослые. Ребёнок видит свою историю, а взрослый — подумает о своём. «Огниво» — долгожданная премьера «Ведогонь-театра» в юбилейном 20-м сезоне — высекает искру из тех и других.

Начало сказки мы хорошо помним. Шёл солдат с войны домой. Встретил ведьму. Она попросила его достать огниво для себя, а солдату — взять богатств столько, сколько унесёт. А дальше солдат убивает ведьму, потому что она отказывается говорить, зачем же ей огниво. Но это в сказке Андерсена!

А в пьесе Е. Сперанского «Солдат и ведьма», по которой режиссёр Олег Лабозин сделал спектакль, история немного другая. Здесь солдат готов спокойно отдать обещанное. Но ведьма сама виновата, по ошибке берёт не своё огниво, а обычное солдатское, которое, понятное дело, не работает. Выясняется это уже после того, как они пошли каждый в свою сторону. Солдат тоже не знает, что ему ещё не раз предстоит увидеть незабываемых собак с глазами, как блюдца. А в спектакле ещё и с голосами, как у Дарта Вейдера.

Солдат сумеет приручить каждого из псов, и станут все они ему верными друзьями, ведь собака — друг человека, а также — Дружок и Дружище. Детям, конечно, очень понравятся собаки с горящими глазами (Федор Липатов, Ярослав Шевалдов, Егор Васильев). Как они здорово дерутся, говорят, появляются внезапно из волшебного сундука и приносят спящую Принцессу!

Что делать ошибившейся ведьме? Конечно, догонять солдата. Ведь без огнива — никак не вернуть молодость и силу, без которых и колдовать-то уже толком не получается. Наталья Тимонина в роли Ведьмы и юлит, и плетёт интриги с Королем, и в конце концов становится во главе королевства, только бы найти солдата!

Поэтому главные хитрости: привязать дырявый мешочек с гречкой к принцессе, отметить крестом дверь, где остановился солдат — это её рук дело. Ведьме нужно огниво, а Королю с Королевой нужно, чтобы солдат ни за что не встретился с принцессой.

Королева — Татьяна Мазур — точёная фигурка, геометрически выверенный костюм, вся на нервах и готовая в любой момент устроить истерику сладкому пирожку-подкаблучнику Королю (Вячеслав Семеин), на почве поимки солдата они и объединяются с ведьмой. Генерал — Сергей Зайцев — готов им помогать и соглашаться с любым решением, лишь бы самому уцелеть. И хотя солдат почти погибает на виселице от рук палача, конечно, в последний момент, его спасают верные друзья!

Меж тем Принцесса, которую ещё никто не видел — Зоя Мансурова, выпускница Щепкинского училища — живёт в башне без окон. Это её первый спектакль на сцене «Ведогонь-театра», что само по себе — событие. Король и Королева дошли в непрерывной опеке дочери до крайности: не выпускают даже погулять! Медный замок — основная декорация спектакля, состоит из шестерёнок. Время идёт быстро, часы тикают, и вот уже дочь — подросток срывается с короткого поводка и устраивает допрос родителям, ради каких это государственных интересов её держат здесь на цепи одну?!

Страх потерять дочь делает родителей тиранами, а они и не замечают. Единственный в этой роли большой монолог актрисы звучит как своеобразный памфлет о правах ребёнка. В итоге первый попавшийся солдат кажется ей прекрасным принцем, с которым она готова сбежать из своего дома хоть на край света.

А сам Солдат — Алексей Ермаков — выглядит растерянным: ему-то что делать с таким счастьем? Принцесса-ребёнок, не видевшая ничего в жизни, и немолодой солдат, долго ли они смогут быть интересными друг другу? Он вообще шёл мимо, к родному дому и ни на что такое не надеялся. Конечно, он влюблён и счастлив, но что дальше? Дальше — дорога вместе.

До переезда во временное помещение спектакль «Огниво» можно увидеть в «Ведогонь-театре» 3 и 4 ноября, а также 18 ноября, в рамках фестиваля «Каникулы в театре». Зрители в возрасте от 12 до 17 лет смогут принять участие в трёхдневной специальной программе фестиваля «Стань профессиональным зрителем».

Елена Максимченко

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