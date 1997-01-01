Театралы знают артиста по ролям Лебедева в «Иванове», Дионисия в «Царе Федоре Иоанновиче», Кавалера Рипафратта в «Хозяйке гостиницы», Бубнова в спектакле «На дне», Прохора в «Вассе», Робинзона в «Бесприданнице» и другим. Любители кино — по характерным ролям в фильмах и сериалах. Дмитрий Лямочкин окончил Школу-студию МХАТа в 1994 году (курс Олега Табакова), играл, среди прочих, в театре «Сатирикон», а с 2009 года — в труппе «Ведогонь-театра».



"Я переехал в Зеленоград из Москвы и поначалу ничего не знал об этом театре — продолжал работать в «Сатириконе» и в театре «Человек», — рассказал актер о своем появлении в зеленоградском театре в интервью Zelenograd.ru. — Просто как-то выяснилось, что однокурсница знала режиссера спектакля «Пять углов», который как раз ставили в «Ведогонь-театре». И она говорит: «Вон у тебя мхатовец в Зеленограде живет». Я приехал, но спектакль уже выпустили. Павел Викторович (художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин — Ред.) мне сказал: «Ну не „Пять углов“, давай другой какой-нибудь спектакль». И так вот задержался, и вполне комфортно себя чувствую".

Недавно Дмитрий Лямочкин дебютировал как режиссер — поставил спектакль «Какой уж тут Миколка» по Достоевскому в «Ведогонь-театре». Это актер «великолепной стати, ума, тонкий и разноплановый», отмечают в театре. Добавим от себя — он общительный и остроумный. Неформальная встреча подразумевает общение: публика может задавать разные вопросы.