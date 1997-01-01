Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Встреча с актером «Ведогонь-театра» Дмитрием Лямочкиным 21 апреля 17:00 Ведогонь-театр Возраст 12+
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

«Ведогонь-театр» приглашает на неформальную встречу с любимцем публики, актером и режиссером Дмитрием Лямочкиным. Встреча состоится 21 апреля в 17:00. Забронировать билеты можно на сайте театра — пока они есть. Стоимость билета 500 рублей.

Театралы знают артиста по ролям Лебедева в «Иванове», Дионисия в «Царе Федоре Иоанновиче», Кавалера Рипафратта в «Хозяйке гостиницы», Бубнова в спектакле «На дне», Прохора в «Вассе», Робинзона в «Бесприданнице» и другим. Любители кино — по характерным ролям в фильмах и сериалах. Дмитрий Лямочкин окончил Школу-студию МХАТа в 1994 году (курс Олега Табакова), играл, среди прочих, в театре «Сатирикон», а с 2009 года — в труппе «Ведогонь-театра».

"Я переехал в Зеленоград из Москвы и поначалу ничего не знал об этом театре — продолжал работать в «Сатириконе» и в театре «Человек», — рассказал актер о своем появлении в зеленоградском театре в интервью Zelenograd.ru. — Просто как-то выяснилось, что однокурсница знала режиссера спектакля «Пять углов», который как раз ставили в «Ведогонь-театре». И она говорит: «Вон у тебя мхатовец в Зеленограде живет». Я приехал, но спектакль уже выпустили. Павел Викторович (художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин — Ред.) мне сказал: «Ну не „Пять углов“, давай другой какой-нибудь спектакль». И так вот задержался, и вполне комфортно себя чувствую".

Недавно Дмитрий Лямочкин дебютировал как режиссер — поставил спектакль «Какой уж тут Миколка» по Достоевскому в «Ведогонь-театре». Это актер «великолепной стати, ума, тонкий и разноплановый», отмечают в театре. Добавим от себя — он общительный и остроумный. Неформальная встреча подразумевает общение: публика может задавать разные вопросы.

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина. Советы и рекомендации Объявления
Пассажирские перевозки в Зеленограде, Сходне, Химках, в Москве и Московской области Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Выступление кавер-группы «ВИА The Champions» — ресторан «Брецель» 20 апреля в 20 часов Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В апреле

Новоселам скидка
плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В апреле

Новоселам скидка
плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама