Освящение куличей и расписание богослужений

В субботу 7 апреля с 10:00 до 20:00 освящать куличи, яйца и паски (творожные блюда) будут в Никольском храме (Никольский проезд) и храме Сергия Радонежского (16 микрорайон), с 11:00 до 18:00 в Филаретовском храме (Филаретовская улица), с 11:00 до 20:00 в храме Александра Невского (напротив 14 микрорайона), с 10:00 до 19:00 во временном храме Георгия Победоносца в 17 микрорайоне.

Пасхальные богослужения пройдут в зеленоградских храмах в ночь с 7 на 8 апреля. В 23:30 начнется полунощница, предваряющая Крестный ход и праздничную Литургию.