В 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля. Рассказываем о расписании богослужений, бесплатных автобусах, освящении куличей и ограничении движения транспорта.
В субботу 7 апреля с 10:00 до 20:00 освящать куличи, яйца и паски (творожные блюда) будут в Никольском храме (Никольский проезд) и храме Сергия Радонежского (16 микрорайон), с 11:00 до 18:00 в Филаретовском храме (Филаретовская улица), с 11:00 до 20:00 в храме Александра Невского (напротив 14 микрорайона), с 10:00 до 19:00 во временном храме Георгия Победоносца в 17 микрорайоне.
Пасхальные богослужения пройдут в зеленоградских храмах в ночь с 7 на 8 апреля. В 23:30 начнется полунощница, предваряющая Крестный ход и праздничную Литургию.
В пасхальную ночь к окончанию богослужений (около двух часов ночи) подадут автобусы для возвращающихся из Никольского и Филаретовского храмов — это маршруты №1, 2, 12, 19 и №9, 11 и 29. Метро будет работать в ночь с субботы на воскресенье до 2:00, как и МЦК.
Последние автобусы 400 «поостановочный» и 400 Т пойдут в эту ночь из Зеленограда в 2:20—2:30, с «Речного вокзала» и «Тушинской» — в 3:30.
В ночь с 7 на 8 апреля возможны перекрытия улиц для движения транспорта вблизи зеленоградских храмов. В прошлом году на несколько часов перекрывали Филаретовскую улицу от корпуса 1143 до улицы Болдов Ручей.
В Москве 8 и 15 апреля с 6:00 до «окончания мероприятий» (то есть, на неопределенное время) ограничат движение личного транспорта на нескольких магистралях и улицах. В частности, будут перекрыты участки Новосходненского шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), Фестивальной улицы (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы), дорога к Перепечинскому кладбищу. На участке Пятницкого шоссе от пересечения с улицей Барышиха до пересечения с подъездной дорогой к Митинскому кладбищу ограничат остановку и стоянку автомобилей.
В дни массовых посещений кладбищ 8, 15 и 17 апреля можно бесплатно доехать до них на автобусах. До Центрального кладбища в эти дни пойдут бесплатные автобусы №1, 2 и специальный Э-1. До Алабушевского — 24-й, до кладбища в Рожках — 20-й и специальный Э-2. Автобусы Э-1 и Э-2 следуют от Крюковской и Привокзальной площадей. Автобусы делают остановки по пути следования. Подробнее о бесплатных автобусах.
В течение пасхальной недели православная традиция предписывает не поминать умерших и не посещать захоронений, хотя сложился народный обычай ездить на кладбища именно в эти дни. Особое пасхальное поминовение усопших проходит в храмах на Радоницу (17 апреля). Во всех зеленоградских храмах, в том числе в храме Всех Святых на Центральном кладбище, в этот день пройдут Литургия и панихида.
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