До Центрального кладбища в эти дни пойдут бесплатные автобусы №1, 2 и специальный Э-1. До Алабушевского — 24-й, до кладбища в Рожках — 20-й и специальный Э-2. Э-1 и Э-2 следуют от Крюковской и Привокзальной площадей.

На Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу (1, 8, 15 апреля), в дни массовых посещений кладбищ, бесплатный маршрут Э-1 будет ходить от Крюковской площади к Центральному кладбищу через Солнечную аллею, Савелкинский проезд и Сосновую аллею со всеми остановками по пути, сообщает префектура. Автобус Э-2 идет от Привокзальной площади к кладбищу в Рожках через Заводскую, Малинскую, Середниковскую улицы. Автобус разворачивается без пассажиров на пересечении улиц Новокрюковской и Логвиненко, делает остановки «Улица Заводская», «Зеленый Бор», «Кутузовская слобода», «Мед­ведки».



Автобусы 31, 2, 24 идут по своим обычным маршрутам, только в эти дни проезд до кладбищ будет бесплатным. До Перепечинского кладбища можно добраться от станции Сходня на специальном автобусе-экспрессе.