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Пасхальный фестиваль пройдет в апреле на площади Юности. Пять процентов от проданного пойдет на благотворительность 29.03.2018 ZELENOGRAD.RU

С 7 по 15 апреля на площади Юности откроется торгово-развлекательный фестиваль «Пасхальный дар» — там уже собирают палатки. Будет организован сбор помощи для инвалидов, социально незащищенных людей, деятелей искусств и бездомных животных.

По данным мэрии, на благотворительные цели пойдет 5% от оборота торговли на всех 38-ми апрельских фестивальных площадках. Список участвующих благотворительных фондов опубликован на сайте фестиваля. Фонды, в свою очередь, представят свою программу на фестиваля: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, фотовыставки, сбор вещей и средств.

Подробная программа фестиваля в Зеленограде пока не сформирована, известно лишь, что пройдут спектакли по русским народным сказкам и мастер-классы по созданию необычных цветочных композиций и сувениров с принтами на весенние темы. Фестиваль на площади Юности будет работать в будни с 11:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00, мастер-классы планируются в будни с 15:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 19:00. На площади будут три кафе, пять торговых палаток и три анимационных, а также «большое количество арт-объектов, посвященных Пасхе», сообщает префектура.

Карусель по-прежнему работает. Будет работать и каток с искусственным льдом, а если ощутимо потеплеет, каток разберут только после завершения фестиваля, чтобы не мешать посетителям.

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