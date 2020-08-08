Во время замены асфальта во дворе корпуса 1471 рабочие замуровали на газоне брошенную машину. По словам местного жителя, она стоит на этом месте уже восемь лет.
Возможно, машина стояла не на самом газоне, а на парковке рядом, и ее просто переместили на время работ. Однако ее никто не подумал эвакуировать даже во время ремонта. Видимо, из-за присутствующих номеров на машине управа не считает ее брошенной.
В то же время постановление правительства Москвы не утверждает, что эвакуировать на спецстоянку можно только частично разобранные авто или авто без номеров. После любого заявления о брошенной машине управа должна проверить эту информацию и попытаться найти владельца. Если не удается это сделать, машину отправляют на спецстоянку — а потом на эвакуацию.
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