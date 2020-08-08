Возможно, машина стояла не на самом газоне, а на парковке рядом, и ее просто переместили на время работ. Однако ее никто не подумал эвакуировать даже во время ремонта. Видимо, из-за присутствующих номеров на машине управа не считает ее брошенной.

В то же время постановление правительства Москвы не утверждает, что эвакуировать на спецстоянку можно только частично разобранные авто или авто без номеров. После любого заявления о брошенной машине управа должна проверить эту информацию и попытаться найти владельца. Если не удается это сделать, машину отправляют на спецстоянку — а потом на эвакуацию.