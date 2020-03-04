Власти решили бороться с водителями на тротуаре вдоль 15 и 16 микрорайонов. Но выбранный способ вряд ли поможет сам по себе 04.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Двойные тротуары вдоль улицы Андреевка со стороны Зеленограда используются как проезжая часть и парковка автомобилей. Автомобилисты предлагали поделить их с пешеходами — одна дорожка для парковки, другая для прохода, — но префектура настаивает, что это пешеходная зона. Но для борьбыс нарушителями в префектуре выбрали самый бесполезный метод — поставить знаки «пешеходная дорожка». Рассказываем, что с ним не так.

Что решили сделать и почему

Вдоль домов, стоящих на улице Андреевка, устроены два параллельных прохода. 27 февраля комиссия по безопасности дорожного движения решила: всё это (вдоль 15 и 16 микрорайонов) — пешеходная зона, ездить и парковаться там нельзя, потому что создаёт угрозу безопасности пешеходов. Факт езды и парковки подтвердило обследование, проведенное управой района Крюково и автоинспекцией. До 20 августа там поставят знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка».

Примечательно, что решение принято после обращения зеленоградского учреждения «Автомобильные дороги», которое, в свою очередь, озабочено не безопасностью пешеходов, а удобством уборки территории вдоль улицы Андреевка.

В прошлом году житель Зеленограда Сергей Ч. спросил префектуру, на каком основании около корпуса 1509 [со стороны улицы Андреевка] ходят какие-то люди и фотографируют автомобили, а потом приходят штрафы. И попросил разъяснить, каков статус проезда и разрешена ли на нём парковка. Кто снимает машины, в префектуре не знают, а «Автомобильные дороги» ответили, что этот проезд считается тротуаром (пешеходной дорожкой).

«Парковка автомашин значительно затрудняет механизированную уборку данного тротуара, особенно в зимнее время, и квалифицируется как административное правонарушение", ответили в префектуре и добавили, что штрафами занимается ГИБДД, которую просили "организовать работы по привлечению к ответственности собственников транспортных средств".

Решение поставить знаки поможет?

Само по себе точно нет — когда водители уже привыкли пользоваться тротуаром, как дорогой, знаки не помогают.

В этом можно убедиться на примере Центрального проспекта. Много лет там парковались на тротуарах со стороны 4-го микрорайона. Ни ограничительные столбики, ни знаки «пешеходная дорожка» ничего не изменили — столбики исчезали, знаки игнорировали, в ГИБДД ничего не делали. Водители считали это пространство проезжей частью.

После реконструкции проспекта в местной администрации приняли решение зачистить пешеходную зону от машин — и только после показательной эвакуации машин и установки бетонных столбиков парковка в пешеходной зоне почти прекратилась. Причем эвакуировали и без знаков — просто по факту нахождения на тротуаре.

Будут ли эвакуировать или штрафовать машины, припаркованные под новыми знаками на пешеходной дорожке, сейчас неизвестно.

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Примут ли власти какие-то меры (эвакуация, штраф) или просто поставят знаки?
Машины трогать не будут — ведь во дворах не хватает мест
Зачистят тротуар от машин (это ведь нужно для уборки)
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, безопасность дорожного движения, улица андреевка
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