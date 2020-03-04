Что решили сделать и почему

Вдоль домов, стоящих на улице Андреевка, устроены два параллельных прохода. 27 февраля комиссия по безопасности дорожного движения решила: всё это (вдоль 15 и 16 микрорайонов) — пешеходная зона, ездить и парковаться там нельзя, потому что создаёт угрозу безопасности пешеходов. Факт езды и парковки подтвердило обследование, проведенное управой района Крюково и автоинспекцией. До 20 августа там поставят знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка».

Примечательно, что решение принято после обращения зеленоградского учреждения «Автомобильные дороги», которое, в свою очередь, озабочено не безопасностью пешеходов, а удобством уборки территории вдоль улицы Андреевка.

В прошлом году житель Зеленограда Сергей Ч. спросил префектуру, на каком основании около корпуса 1509 [со стороны улицы Андреевка] ходят какие-то люди и фотографируют автомобили, а потом приходят штрафы. И попросил разъяснить, каков статус проезда и разрешена ли на нём парковка. Кто снимает машины, в префектуре не знают, а «Автомобильные дороги» ответили, что этот проезд считается тротуаром (пешеходной дорожкой).

«Парковка автомашин значительно затрудняет механизированную уборку данного тротуара, особенно в зимнее время, и квалифицируется как административное правонарушение", ответили в префектуре и добавили, что штрафами занимается ГИБДД, которую просили "организовать работы по привлечению к ответственности собственников транспортных средств".