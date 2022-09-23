Очень странные «семейные» качели стоят во дворе корпуса 241. На одном подвесе закреплены качели для малышей и для детей постарше или взрослых.

По отзывам тех, кто ими пользовался, когда сиденье для маленького ребенка пустое, оно сильно раскачивается и может ударить другого ребенка. А когда сидят двое детей, то младший ногами достаёт до головы старшего. Другим качели нравятся: «Интересные и удобные; чтобы разгрузить мамину спину, если реб?нок не сходит с рук».



В рекламном проспекте похожей модели (KBT Chaxi) написано: «Настало время взрослым родителям вспомнить забытые ощущения и разделить радость совместного времяпровождения со своими детьми».



Напишите, если у вас есть опыт использования этих качелей, ну и вообще — что вы о них думаете.