«Семейные» качели во 2-м микрорайоне. Что вы о них думаете? 23.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Очень странные «семейные» качели стоят во дворе корпуса 241. На одном подвесе закреплены качели для малышей и для детей постарше или взрослых.

По отзывам тех, кто ими пользовался, когда сиденье для маленького ребенка пустое, оно сильно раскачивается и может ударить другого ребенка. А когда сидят двое детей, то младший ногами достаёт до головы старшего. Другим качели нравятся: «Интересные и удобные; чтобы разгрузить мамину спину, если реб?нок не сходит с рук».

В рекламном проспекте похожей модели (KBT Chaxi) написано: «Настало время взрослым родителям вспомнить забытые ощущения и разделить радость совместного времяпровождения со своими детьми».

Напишите, если у вас есть опыт использования этих качелей, ну и вообще — что вы о них думаете.

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Метки:
микрорайон 2, благоустройство, детские площадки
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