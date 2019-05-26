Комментировать
Срочные роды приняли в закрытом на мойку роддоме 26.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Вызванная на схватки бригада «скорой помощи» поняла, что зеленоградский перинатальный центр — ближайшая клиника, куда они успеют довезти роженицу.

Роды прошли в приемном отделении акушерского стационара. Родилась девочка весом 3020 граммов, рост — 50 сантиметров. Восемь из девяти баллов по шкале Апгар — системе быстрой оценки состояния новорождённого.

Это были «совместные роды», то есть в присутствии и при поддержке партнера. В течение всего процесса партнер не отходил от своей половинки ни на шаг, рассказал в субботу, 25 мая, перинатальный центр на своей странице во «ВКонтакте».

В приемном отделении роды принимали потому, что акушерский стационар был закрыт на двухнедельную санитарную обработку. Работу в прежнем режиме он возобновит с понедельника, 27 мая.

В 2017 году дежурная акушерская бригада также принимала скорые роды в приемном отделении. Для дальнейшего наблюдения и ухода пациентку вместе с новорожденным мальчиком отправили в один из столичных роддомов.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама