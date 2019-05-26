Вызванная на схватки бригада «скорой помощи» поняла, что зеленоградский перинатальный центр — ближайшая клиника, куда они успеют довезти роженицу.

Роды прошли в приемном отделении акушерского стационара. Родилась девочка весом 3020 граммов, рост — 50 сантиметров. Восемь из девяти баллов по шкале Апгар — системе быстрой оценки состояния новорождённого.

Это были «совместные роды», то есть в присутствии и при поддержке партнера. В течение всего процесса партнер не отходил от своей половинки ни на шаг, рассказал в субботу, 25 мая, перинатальный центр на своей странице во «ВКонтакте».

В приемном отделении роды принимали потому, что акушерский стационар был закрыт на двухнедельную санитарную обработку. Работу в прежнем режиме он возобновит с понедельника, 27 мая.

В 2017 году дежурная акушерская бригада также принимала скорые роды в приемном отделении. Для дальнейшего наблюдения и ухода пациентку вместе с новорожденным мальчиком отправили в один из столичных роддомов.