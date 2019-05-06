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Роддом закроют на мойку с 13 мая 06.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Две недели не будет принимать пациенток акушерский стационар зеленоградского перинатального центра.

Роддом закроют для санитарно-гигиенической и дезинфекционной обработки в 8 утра 13 мая. Госпитализацию возобновят в 8 утра 27 мая.

На период санобработки отменяются традиционные еженедельные экскурсии по перинатальному центру. Их вновь начнут проводить с 29 мая.

В обычном режиме будут работать консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения. Продолжит свою работу и школа для будущих родителей. Предварительная запись на занятия — по телефону: 8(499)729-27-90.

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