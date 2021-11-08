К лицу героя репортажа, опубликованного в окружной газете «41» дорисовали медицинскую маску. В статье рассказали, как в небольшом холле спортивного центра «Фаворит» прошла экскурсия для детей. Фотография экскурсовода явно дополнена маской — это хорошо видно при увеличении.

Со слов главного редактора газеты Татьяны Сидоровой — она об этом не знала и будет разбираться.

Газета «41» учреждена зеленоградской префектурой.