В газете зеленоградской префектуры к лицу героя репортажа дорисовали маску 08.11.2021 ZELENOGRAD.RU

К лицу героя репортажа, опубликованного в окружной газете «41» дорисовали медицинскую маску. В статье рассказали, как в небольшом холле спортивного центра «Фаворит» прошла экскурсия для детей. Фотография экскурсовода явно дополнена маской — это хорошо видно при увеличении.

Со слов главного редактора газеты Татьяны Сидоровой — она об этом не знала и будет разбираться.

Газета «41» учреждена зеленоградской префектурой.

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Метки:
маски и перчатки, Газета "Сорок один" (ИД "41")
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