Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне можно переименовывать в пруд «Ровесник» — водой залило не только землю под деревьями, но и дорожки.

Смотрится красиво (и уткам очень нравится), вот только людям совсем неудобно. Это происходит каждый год, но «Мосприрода», управляющая этим парком, только регулярно перекладывает на дорожках плитку и асфальт, но избавиться от весеннего затопления никак не может.

Фото: Сергей Назаров из чата 5-го микрорайона