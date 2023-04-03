Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне превратился в городское захолустье. Уже год здесь не могут закончить ремонт
Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне можно переименовывать в пруд «Ровесник» — водой залило не только землю под деревьями, но и дорожки.
Смотрится красиво (и уткам очень нравится), вот только людям совсем неудобно. Это происходит каждый год, но «Мосприрода», управляющая этим парком, только регулярно перекладывает на дорожках плитку и асфальт, но избавиться от весеннего затопления никак не может.
Фото: Сергей Назаров из чата 5-го микрорайона
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