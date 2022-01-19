«Делюсь с вами сказкой которая царила в лесу ночью, без цветокоррекции! Наслаждайтесь, расслабляйтесь», пишет пилот дрона Евгений, прислав нам видео ночного полета по зимнему лесопарку между 4 и 12 микрорайонами.
@eugene.drones
Евгений (его аккаунт в инстаграме — @eugene.drones) профессионально занимается аэросъёмкой. Кроме красивых мест, он снимает с дрона мероприятия и недвижимость, делает видео-летописи и экспериментирует с различными форматами подачи материала.
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Ночной полет по зимнему лесопарку между 4 и 12 микрорайонами. Съемка с дрона — смотрите красивое видео Жизнь
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