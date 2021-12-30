Михайловский пруд огородили, чтобы очистить дно от ила. Да — прямо зимой. И на это есть несколько причин
Надпись «С новым годом» и ёлочку кто-то нарисовал (протоптал?) по снегу на дне осушенного Михайловского пруда в 15-м микрорайоне.
Фото: instagram.com/bazayka
Кто это сделал, неизвестно. Возможно, рабочие, занятые реконструкцией водоёма. Недавно из пруда отвели воду и запустили туда технику, чтобы очистить дно от иловых отложений и укрепить береговую линию. Ремонт водоёма, начатый в декабре, планируют завершить в первой половине (точнее, во втором квартале) 2022 года.
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