Кто-то съел дерево на улице Юности, напротив корпуса 320. Что именно случилось и кто виноват (люди или звери), сложно сказать. Дерево выглядит неустойчивым — оно может упасть на головы прохожим в любой момент. Непонятно, кто отвечает за дерево и безопасность людей, поэтому отправили сообщение в управу района Савёлки. А пока — ходите осторожно.