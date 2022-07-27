Кто-то съел дерево на улице Юности. Кажется, оно может упасть в любой момент 27.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Кто-то съел дерево на улице Юности, напротив корпуса 320. Что именно случилось и кто виноват (люди или звери), сложно сказать. Дерево выглядит неустойчивым — оно может упасть на головы прохожим в любой момент. Непонятно, кто отвечает за дерево и безопасность людей, поэтому отправили сообщение в управу района Савёлки. А пока — ходите осторожно.

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Метки:
озеленение, микрорайон 3, лес
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