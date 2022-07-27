«Совокупность невежества и нежелания делать сложные операции». Почему коммунальщики обрезают деревья «на пень» и что с этим можно сделать
Фото: Zelenograd.ru
Кто-то съел дерево на улице Юности, напротив корпуса 320. Что именно случилось и кто виноват (люди или звери), сложно сказать. Дерево выглядит неустойчивым — оно может упасть на головы прохожим в любой момент. Непонятно, кто отвечает за дерево и безопасность людей, поэтому отправили сообщение в управу района Савёлки. А пока — ходите осторожно.
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