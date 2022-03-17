«Совокупность невежества и нежелания делать сложные операции». Почему коммунальщики обрезают деревья «на пень» и что с этим можно сделать 17.03.2022 ZELENOGRAD.RU

«Санитарная обрезка деревьев» прошла в Москве — тополя и некоторые другие деревья обрезали радикально. Выглядит это жутко: из земли торчат голые стволы. «Зеленоград.ру» разобрался, чем руководствуют коммунальщики, департамент природопользования, который разрешает такую обрезку, и что об этом думают эксперты.

Коммунальщики — работаем по методичке

Правила обрезки и кронирования деревьев в Москве определены «Методическим пособием по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников», принятом в 2006 году. В нём определяется три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая. То, что мы видим на фотографиях, — это омолаживающая обрезка. Она проводится в случаях старения дерева (когда оно почти перестаёт давать прирост), потери декоративной функции, усыхания вершин и концов побегов или если дерево становится потенциально опасным (из-за наклона или большой высоты). В «Жилищнике» приводят ещё одно обоснование глубокой обрезки тополей: «Поступали звонки от жителей с жалобами на аллергию [от тополиного пуха]».

Быстрорастущие виды деревьев, такие как тополь, осина и ива, можно срезать «на пень», говорится в методичке. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды также добавляют, что после обрезки главный ствол легко замещается боковыми побегами.

Эксперт — это очень вредно для деревьев

Другого мнения придерживаются эксперты. «Этот вид обрезки во всём мире называется topping. Это очень вредно для деревьев. Кроме того, это очень опасно для окружающих людей. Такие деревья потом становятся аварийными» , — рассказал «Зеленоград.ру» арборист Дмитрий Звонка. По его словам, после топпинга за деревьями нужно тщательно следить и ухаживать. В противном случае они начнут загнивать. В «Жилищнике» же отвечают, что срезы достаточно просто смазать краской.

Единственная причина такого уродования деревьев — совокупность невежества коммунальщиков и их нежелания проводить более сложные операции, заключает Звонка.

Но что тогда делать с тополями? Их крона разрастается очень быстро, большие ветки легко ломаются, а пух каждое лето мучает аллергиков. Дмитрий Звонка за индивидуальный подход: «Если дерево аварийное и не соответствует месту, то лучше его совсем убрать. И наоборот!».

А исследователи из Бауманки советуют вовсе избавиться от тополей. Ведь изначально они рассматривались как временная мера по ускоренному озеленению пустых пространств. По мнению авторов статьи, срок службы таких деревьев в городских условиях — около сорока лет. Изначально их планировали высаживать поочерёдно с другими породами, а затем вырубать, оставляя клёны, липы и каштаны. Однако к двухтысячному году нарушилась преемственность кадров и технологий. И вопросом вырубки тополей перестали заниматься.

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Метки:
жкх, экология, озеленение и благоустройство, звонка дмитрий
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«Совокупность невежества и нежелания делать сложные операции». Почему коммунальщики обрезают деревья «на пень» и что с этим можно сделать Ответы
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