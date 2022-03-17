Эксперт — это очень вредно для деревьев

Другого мнения придерживаются эксперты. «Этот вид обрезки во всём мире называется topping. Это очень вредно для деревьев. Кроме того, это очень опасно для окружающих людей. Такие деревья потом становятся аварийными» , — рассказал «Зеленоград.ру» арборист Дмитрий Звонка. По его словам, после топпинга за деревьями нужно тщательно следить и ухаживать. В противном случае они начнут загнивать. В «Жилищнике» же отвечают, что срезы достаточно просто смазать краской.

Единственная причина такого уродования деревьев — совокупность невежества коммунальщиков и их нежелания проводить более сложные операции, заключает Звонка.

Но что тогда делать с тополями? Их крона разрастается очень быстро, большие ветки легко ломаются, а пух каждое лето мучает аллергиков. Дмитрий Звонка за индивидуальный подход: «Если дерево аварийное и не соответствует месту, то лучше его совсем убрать. И наоборот!».

А исследователи из Бауманки советуют вовсе избавиться от тополей. Ведь изначально они рассматривались как временная мера по ускоренному озеленению пустых пространств. По мнению авторов статьи, срок службы таких деревьев в городских условиях — около сорока лет. Изначально их планировали высаживать поочерёдно с другими породами, а затем вырубать, оставляя клёны, липы и каштаны. Однако к двухтысячному году нарушилась преемственность кадров и технологий. И вопросом вырубки тополей перестали заниматься.