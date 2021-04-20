Комментаторы обратили внимание на странное качество фотографий и осень на всех снимках. Многие решили, что это фотошоп, и Собчак на самом деле не приезжала ни в один из парков. «Если это не стёб, то это конкретный провал — парковая инспекция по фотошопу?», — написал один из ее подписчиков. В комментариях в твитере пользователь предположил, что Собчак «всё-таки не прифотошоплена, а фон так криворуко размыт».

Сама телеведущая в ответ на это заявила: «Какой фотошоп? Вы в себе?!» «Зеленоград.ру» уточнил у ее ассистента, была ли Собчак в Зеленограде, но на момент публикации ответа не было.

Мы показали пост профессиональному фотографу, который знает место съемки. Он считает, что это однозначный монтаж: «Снимок фигуры более чёткий и по цветовой температуре иной, свет на лицо ложится справа, тогда как на общем плане серо и пасмурно, и потом — масштаб фигуры: она стоит на узком пешеходном мостике, чтобы это снять нужно либо взять телевик и уйти на берег, либо снимать на короткий фокус, но тогда нет места фотографу. А если с мостика снять фронт даже на 35 или 55 мм — будет только лицо».