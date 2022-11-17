Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора
Если в Зеленограде многие жаловались на долгую замену детских площадок, то в Андреевке работы по благоустройству идут стремительно и в любую погоду. Вот свежий пример про детскую площадку возле дома 41:
- десять дней назад площадку покрасили
- три дня назад её снесли
- вчера и сегодня кладут новый асфальт прямо на снег
Как рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Константин, в управляющей компании (Юг-Строй) разводят руками, мол, это не они делают, а администрация. А там жителям пока не ответили.
Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в администрацию Андреевки, чтобы узнать подробности этого зимнего благоустройства.
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