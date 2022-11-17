Как рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Константин, в управляющей компании (Юг-Строй) разводят руками, мол, это не они делают, а администрация. А там жителям пока не ответили.

Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в администрацию Андреевки, чтобы узнать подробности этого зимнего благоустройства.