Для лебедей на Быковом болоте установили кормушки с кормом, который не навредит птицам
Фото: zelao.ru
Черных лебедей выпустили в пруд Быково болото в 1-м микрорайоне. Зимовали они в специализированном птичьем питомнике. На берегу пруда установлен ящик с кормом для лебедей, который регулярно пополняют сотрудники питомника. Если вы захотите покормить птиц — возьмите немного корма из этого ящика, но не давайте лебедям другие продукты.
Фото: zelao.ru
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