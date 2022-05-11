Черных лебедей выпустили в пруд Быково болото в 1-м микрорайоне. Зимовали они в специализированном птичьем питомнике. На берегу пруда установлен ящик с кормом для лебедей, который регулярно пополняют сотрудники питомника. Если вы захотите покормить птиц — возьмите немного корма из этого ящика, но не давайте лебедям другие продукты.