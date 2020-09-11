Директор «Хлебозавода 28» Сергей Косяк сказал «Зеленоград.ру», что дело в технической ошибке и человеческом факторе, так как сотрудникам приходится работать со множеством цифр при выпуске, и не все из них всегда внимательны. «Такие случаи, к сожалению, бывают. Мы с ними пытаемся бороться, но пока…» — уточнил он. По его словам, неверная дата на упаковке — это нарушение, но не такое, за которое надо увольнять сотрудника, и несопоставимое с дефектом качества.