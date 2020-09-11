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Булочки «из будущего» привез в магазины зеленоградский хлебозавод 11.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Вечером 7 сентября наша читательница Екатерина купила рулеты с маком производства зеленоградского хлебозавода, которые, если судить по дате на упаковке, будут изготовлены только на следующий день, 8 сентября. На следующий день ситуация повторилась — новая булочка была снова произведена завтра. Хозяин магазина в корпусе 1113 сказал, что это нормальная практика.

Директор «Хлебозавода 28» Сергей Косяк сказал «Зеленоград.ру», что дело в технической ошибке и человеческом факторе, так как сотрудникам приходится работать со множеством цифр при выпуске, и не все из них всегда внимательны. «Такие случаи, к сожалению, бывают. Мы с ними пытаемся бороться, но пока…» — уточнил он. По его словам, неверная дата на упаковке — это нарушение, но не такое, за которое надо увольнять сотрудника, и несопоставимое с дефектом качества.

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Метки:
магазины, Косяк Сергей Борисович, Хлебозавод № 28 (производство и оптовая продажа)
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Обсуждение
Kill Digit
4 часа назад
Хозяин магазина в корпусе 1113 сказал, что это нормальная практика.
Практика не нормальная, но для хлебозавода №28 обычная и этой практике уже много лет.
Директор «Хлебозавода 28» Сергей Косяк сказал «Зеленоград.ру», что дело в технической ошибке и человеческом факторе, так как сотрудникам приходится работать со множеством цифр при выпуске, и не все из них всегда внимательны. «Такие случаи, к сожалению, бывают. Мы с ними пытаемся бороться
Не понятно, чего тут пытаться, в компьютере всегда есть часы (пару срок кода в текст программы ввести).
А борются скорее всего не с ошибкой в дате, а с логистикой, что бы товар не приезжал раньше времени (как в этом магазине, где логистика быстрее чем сутки и на выкладку время не тратиться).
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