Вечером 7 сентября наша читательница Екатерина купила рулеты с маком производства зеленоградского хлебозавода, которые, если судить по дате на упаковке, будут изготовлены только на следующий день, 8 сентября. На следующий день ситуация повторилась — новая булочка была снова произведена завтра. Хозяин магазина в корпусе 1113 сказал, что это нормальная практика.
Директор «Хлебозавода 28» Сергей Косяк сказал «Зеленоград.ру», что дело в технической ошибке и человеческом факторе, так как сотрудникам приходится работать со множеством цифр при выпуске, и не все из них всегда внимательны. «Такие случаи, к сожалению, бывают. Мы с ними пытаемся бороться, но пока…» — уточнил он. По его словам, неверная дата на упаковке — это нарушение, но не такое, за которое надо увольнять сотрудника, и несопоставимое с дефектом качества.
А борются скорее всего не с ошибкой в дате, а с логистикой, что бы товар не приезжал раньше времени (как в этом магазине, где логистика быстрее чем сутки и на выкладку время не тратиться).