Москомархитектура готовит проект нового здания. «Это будет максимально функциональное двухэтажное сооружение, выполненное из стальных конструкций с навесными фасадами, — сообщает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — В качестве остекления будет использоваться закаленное стекло с 30-процентным затемнением». На первом этаже расположится цех с подъемником, на втором — зона загрузки товаров. Общая площадь здания составит 1400 квадратных метров.

Одновременно готовится проект расширения территории хлебозавода. Это подразумевает увеличение границ его участка, а это вносит изменения в утвержденные правила застройки и землепользования. А значит, проект впоследствии вынесут на публичные слушания — обсудят с жителями.

Зеленоградский хлебозавод работает с 1981 года. О расширении производства администрация предприятия говорила ещё пять лет назад. «Если экономическая ситуация не изменится, то нужно не менее трех лет, чтобы понять, как именно будет развиваться производство», — рассказал тогда «Зеленоград.ру» директор хлебозавода №28 Сергей Косяк. В 2016 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, что означает существенные налоговые льготы. В конце прошлого года расширение земельного участка для строительства производственного здания хлебозавода одобрило правительство Москвы. Тогда говорилось, что в новом здании площадью 2,6 тысячи квадратных метров построят цех по производству панировочных сухарей, булочек и склады готовой продукции. Кроме того, планировалось реконструировать существующие здания, включая цех по производству хлебобулочных изделий.

После завершения нового строительства на предприятии будет создано 24 новых рабочих места. В реализацию проекта надо вложить около 130 миллионов рублей. Строительство объекта будет идти в рамках реализации программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». Планируемые налоговые отчисления в городской бюджет — три миллиона рублей в год.