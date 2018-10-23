По инициативе Общественной палаты РФ в Солнечногорске обсудили планы присвоения аэропортам имен выдающихся соотечественников. Варианты для Шереметьево — имена химика Дмитрия Менделеева, историка Василия Татищева, композитора Петра Чайковского, основоположника космонавтики Сергея Королева и видного государственного деятеля эпохи Петра Первого Бориса Шереметева.
Аэропорт Шереметьево (в начале своей истории аэродром ВВС) назвали по ближайшему поселку Шереметьевскому, расположенному на бывших лесных угодьях Сергея Шереметева (1844-1918) — дальнего родственника Бориса Шереметьева (1652-1719). Борис Петрович Шереметев был сподвижником Петра Первого, военачальником, одним из первых русских генералов-фельдмаршалов и первым российским графом.
К земле, на которой в середине XX века построили аэропорт, граф прямого отношения не имел. Разве что передал в 1718 году вотчину своей жены село Богородское (ныне не существует на карте Солнечногорского района) с деревнями Тимоново и Ботино родному внуку Алексею Михайловичу Шереметеву, а от него оно перешло по закладной в 1733 году к стольнику Ивану Петровичу Матюшкину.
Тем не менее, имя Бориса Шереметева — в списке соотечественников, «имевших прямое отношение к Солнечногорскому району», сообщает Общественная палата района.
Проект «Великие имена России» о присвоении 45 главным аэропортам страны имен выдающихся соотечественников — инициатива Общественной палаты РФ. Восприятие самой идеи не было однозначным, отмечается в сообщении солнечногорской палаты, «достаточно резко были высказаны мнения о формальном подражании западным традициям, к примеру, аэропорт Кеннеди в США или Шарля де Голля в Париже».
Тем не менее, участники обсуждения «постарались понять позицию Общественной палаты РФ и ряда авторитетных организаций, как то: Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество».
Например, эропорту Домодедово предлагается присвоить имена авиаконструктора Андрея Туполева и писателя Льва Толстого (потому что недалеко расположена его мемориальная усадьба) и революционера, создателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина (потому что рядом исторический комплекс Ленинские Горки).
Предложенные имена для аэропортов отправят в Общественную палату Московской области. Это «лонг-лист» проекта, выбор имен на региональном уровне. Жители также могут предложить свои варианты на сайте проекта.
В числе уже предложенных для Шереметьево — имени Александра Пушкина, Федора Достоевского, Дмитрия Менделеева, Туполева, Рокоссовского, Станиславского, Сергия Радонежского. Для Домодедово предлагают, среди прочих, имена Льва Толстого, Михаила Ломоносова, Георгия Жукова, Михаила Кутузова, Льва Ландау, Антона Чехова, Бориса Пастернака, Евгения Примакова.
Имена известных людей последнее время присваивают всему подряд. Недавно все московские больницы вместо номеров получили имена — зеленоградская больница №3 стала больницей имени врача Максима Кончаловского. Имена получили и школы. Например, зеленоградская школа 1557 получила имя физика Петра Капицы.
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