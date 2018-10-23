Что это вообще за идея с присвоением имен аэропортам?

Проект «Великие имена России» о присвоении 45 главным аэропортам страны имен выдающихся соотечественников — инициатива Общественной палаты РФ. Восприятие самой идеи не было однозначным, отмечается в сообщении солнечногорской палаты, «достаточно резко были высказаны мнения о формальном подражании западным традициям, к примеру, аэропорт Кеннеди в США или Шарля де Голля в Париже».

Тем не менее, участники обсуждения «постарались понять позицию Общественной палаты РФ и ряда авторитетных организаций, как то: Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество».

Например, эропорту Домодедово предлагается присвоить имена авиаконструктора Андрея Туполева и писателя Льва Толстого (потому что недалеко расположена его мемориальная усадьба) и революционера, создателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина (потому что рядом исторический комплекс Ленинские Горки).

Предложенные имена для аэропортов отправят в Общественную палату Московской области. Это «лонг-лист» проекта, выбор имен на региональном уровне. Жители также могут предложить свои варианты на сайте проекта.

В числе уже предложенных для Шереметьево — имени Александра Пушкина, Федора Достоевского, Дмитрия Менделеева, Туполева, Рокоссовского, Станиславского, Сергия Радонежского. Для Домодедово предлагают, среди прочих, имена Льва Толстого, Михаила Ломоносова, Георгия Жукова, Михаила Кутузова, Льва Ландау, Антона Чехова, Бориса Пастернака, Евгения Примакова.

Имена известных людей последнее время присваивают всему подряд. Недавно все московские больницы вместо номеров получили имена — зеленоградская больница №3 стала больницей имени врача Максима Кончаловского. Имена получили и школы. Например, зеленоградская школа 1557 получила имя физика Петра Капицы.